TO SMO SVI ČEKALI: Ozljeda Marcela Brozovića je prošlost, Dalić će odahnuti

Napokon i dobre vijesti za hrvatsku reprezentaciju i Zlatka Dalića, nakon što je Milanski Inter objavio kako se Marcelo Brozović oporavio od ozljede i vratio se punim treninzima.

Podsjetimo, Marcelo se ozlijedio krajem rujna na susretu Lige nacija u Beču protiv Austrije i cijeli proces oporavka trajao je oko mjesec dana.

Naravno povratak Brozovića željno su čekali i u Interu, iako su plavo-crni našli dostojnu zamjenu u Turčinu Hakanu Calhanoglu, ali Marcelo je ipak neizostavan član udarne jedanaestorice.

Spreman za derbi

Kako javlja Talijanski Sky Sports Broz se potpuno oporavio bit će u kadru za derbi protiv Juventusa u Torinu, no pretpostavlja se kako će ipak Marcelo krenuti s klupe.

Inter do okupljanja reprezentativaca ima još dvije utakmice, protiv Bologne i Atalante, šu kojima će nadajmo se Epic Broz dobiti punu minutažu od trenera Inzaghija.

