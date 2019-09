TO SE NIJE DALO GLEDATI: Bivši prvoligaš i hrvatski prvak “popio” osam golova od “provincijske” Gorice

Nogometaši Gorice izborili su plasman u osminu finala hrvatskog Kupa nakon što su deklasirali Zagreb sa čak 8-0, golijadu su vidjeli i gledatelji u Poreču gdje je Inter iz Zaprešića pobijedio Jadran sa 7-3, dok je Varaždin sa 4-2 bio bolji od Rudeša.

Gorica je rutinski stigla do pobjede protiv bivšeg hrvatskog prvaka, a sada četvrtoligaša Zagreba. Domaćin je već nakon prvog poluvremena vodio 4-0, a u nastavku je momčad Sergeja Jakirevića zabila još četiri gola.

Nizozemac Justin Mathieu doveo je domaćine u vodstvo u šestoj minuti, a samo dvije minute kasnije zabio je i za 2-0. U 28. minuti među strijelce se upisao i Lukasz Zwolinski. Poljak je zabio i u 42. minuti za uvjerljivih 4-0 već u prvom dijelu. Nakon Mathieua i Zwolinskog dva gola je zabio Senegala Cherif Ndiaye (62, 72), a golijadu su zaključili Martin Maloča (79) i Matija Dvorneković (89).

Osminu finala izborio je i Varaždin pobijedivši Rudeš sa 4-2. Glavica (3, 74), Senić (36) i Mehdikhani (46) su zabili za domaćine, dok su golove za Rudeš postigli Raguž (60) i Havojić (69).

U najljepšoj utakmici kola Inter iz Zaprešića je u Poreču pobijedio Jadran sa 7-3. Domaćin je parirao prvoligašu sat vremena, no u završnici je Jadran ostao bez snage za pothvat. Inter je poveo 4-1, Jadran je uspio smanjiti na 3-4, no gosti su do kraja utakmice zabili još tri gola za uvjerljivu pobjedu.





Strijelci za Inter bili su Mitrović (23, 78, 88), Tsonev (45, 51), Tchuameni (46) i Galić (63), dok su golove za Jadran zabili Miljanić (30, 58) i Sumić (53).

Hajduk je u Petrinji slavio protiv Mladosti sa 2-0. Nakon što su dugo ‘lomili’ domaće igrače, Hajdukovci su uspjeli zabiti za vodstvo, a pogodak u 32. minuti zabio je Anthony Kalik.

Vušković je odlično ubacio s desne strane za Kalika koji puca glavom, vratar Kovačević je obranio njegov udarac, ali lopta dolazi točno na nogu Hajdukovog veznjaka koji iz blizine pogađa mrežu.

Domaćin je najbliže izjednačenju bio u 75. minuti kada je Lovrić pucao iz veliki blizine i promašio okvir vrata. Samo minutu kasnije Đusi je dva puta pokušao, prvo nogom, a onda glavom, no Ljubić je bio spreman. Hajduk je sve mogao riješiti u 84. minuti, no Kovačević je sjajno obranio Jurićev udarac glavom. U sudačkoj nadoknadi Jairo je zabio za potvrdu pobjede gostiju.

Šibenik je u Požegi rutinski izborio osminu finala pobijedivši Slavoniju sa 5-1. Šibenik je poveo u 15. minuti golom Celića, a dvije minute kasnije na 2-0 povisio je Antunović, da bi Rak u 31. minuti zabio i treći pogodak za goste. Pred kraj prvog dijela Slavonija je smanjila iz jedanaesterca preko Bognara, da bi u nastavku prolaz gostiju potvrdili Juričić u 76. i Španja u 87. minuti.

U sudaru drugoligaša BSK iz Bijelog Brda je pobijedio Cibaliju sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Marko Žuljević u 17. minuti, a samo nekoliko sekundi kasnije gosti su ostali s igračem manje nakon što je zbog prigovora ‘pocrvenio’ Andrej

Opatija je na svom terenu pobijedila Novigrad sa 3-1. Dva gola zabio je Marko Bjelanović (24, 37), a jedan Bogolin (67), dok je za Novigrad zabio Topić u 69. minuti iz jedanaesterca.

Split je poveo u Belišću u 97. minuti preko Keleza, pa ostao s igračem manje nakon što je isključen Čović. Domaćin je do kraja drugog produžetka golovima Agatića (106, 107) i Išasegija (115) okrenuo rezultat i izborio osminu finala.

Istra 1961 je tek nakon produžetaka slavila sa 3-2 na gostovanju kod Udarnika iz Kurilovca. Domaćin je vodio 1-0 i 2-1, ali su gosti ipak uspjeli izboriti pobjedu.

Spudić je doveo domaćine u vodstvo već u trećoj minuti. Izjednačio je Munivrana u 29. minuti, no prije kraja poluvremena Udarnik ponovo vodi, a strijelac je bio Čurek. Gosti su izjednačili u 64. minuti golom Ćužea, a Puljanima je plasman u osminu finala donio Rufati u 95. minuti.

Utakmica između Buja i Rijeke je otkazana zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i natopljenog travnjaka. Sudac i predstavnici klubova su na travnjak izašli dva puta, a sat vremena uoči susreta odlučeno je da će se utakmica odgoditi.

Nova utakmica igrat će se utorak 1. listopada u 15.30 sati.

REZULTATI

Mladost – Hajduk 0-2 (Kalik 32, jairo 90+1)

Belišće – Split 3-1 prod. (Agatić 106, 107, Išasegi 115 / Kelez 97)

Jadran Poreč – Inter Zaprešić 3-7 (Miljanić 30, 58, Sumić 53 / Mitrović 23, 78, 88, Tsonev 45, 51, Tchuameni 46, Galić 63)

Kurilovec – Istra 1961 2-3 prod. (Spudić 3, Čurek 36 / Munivrana 29, Ćuže 64, Rufati 95)

Sloga N. Gradiška – Vinogradar 1-2 (Menegoni 66 / Filipović 7, Štulec 84)

Zagora – Zadar 1-2 prod. (Gabrić 42 / Anić 64, nakić 106)

Slavonija – Šibenik 1-5 (Bognar 44-11m / Celić 15, Antunović 17, Rak 31, Juričić 76, Španja 87)

BSK – Cibalia 1-0 (Žuljević 17)

Gorica – Zagreb 8-0 (Mathieu 6, 8, Zwolinski 28, 42, Ndiaye 62, 72, Maloča 79, Dvorneković 89)

Varaždin – Rudeš 4-2 (Glavica 3, 74, Senić 36, Mehdikhani 46 / Raguž 60, Havojić 69)

Opatija – Novigrad 3-1 (Bjelanović 24, 37, Bogolin 67 / Topić 69-11m)

Buje – Rijeka odgođeno

U utorak, 24. rujna:

Karlovac – Dinamo 0-7 (Kadzior 8, 55, Oršić 11, Petković 42-11m, Šitum 44, Atiemwen 82, Gavranović 90+1-11m)

Hrvace – Slaven Belupo 1-2 (Štimac 13 / Jajalo 29, Bačelić Grgić 61)

Oriolik – Lokomotiva 0-3 (Drožđek 52, 86, 90)

Vuteks Sloga – Osijek 0-8 (Marić 13-11m, Mance 44, 49, 52, Škorić