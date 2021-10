‘TO JE STRAŠNO, JAKO MI JE ŽAO HAJDUKA!’ ‘Dinamo se muči, sve teže podnosi pritisak i jedna stvar bi mogla odlučiti’

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Prvenstvo je interesantno, prepuno iznenađenja, nije to loše”, u takvom tonu nas je dočekao Saša Peršon, svojedobno sjajan hrvatski nogometaš koji je branio boje i Rijeke i Hajduka i Dinama. Pouzdani igrač koji je u svim sredinama ostavio vidljiv trag danas trenira mlađe uzraste Orijenta, prati utakmice širom svijeta, a za najaviti predstojeće događaje u hrvatskom prvenstvu – dušu je dao.

Čovjek koji je igrao prvu utakmicu za hrvatsku reprezentaciju, protiv Amerikanaca 1990. godine prati i danas hrvatski nogomet netremice, odmah nam govori:

„Sigurno vas zanima je li Dinamo i dalje favorit prvenstva? Hmmm, po meni još uvijek jest. Makar, makar… Može mu se lako dogoditi da posrne, dakle da ne bude prvak. Ipak, još uvijek mislim da Dinamo ima najbolju momčad, nekakvo iskustvo i logistički pogon da slovi kao prvi favorit”, kaže nam Saša Peršon.

‘Takva tradicija, ljubav, a ništa’

Opet, željeli smo ući u dubinu priče, a Što s Osijekom, Rijekom, pa možda s Hajdukom?

„Eto, žao mi je Hajduka, pa jak Hajduk nasušno treba našem nogometu. Ja sam u dvije sezone u Hajduku osvojio dva prvenstva, kup, igrao u četvrtfinalu Lige prvaka. U sljedećih petnaestak godina Hajduk nije toliko poosvajao. Koliko sad Hajdk nije bio prvak? Da, da, 16 godina, pa to je strašno. Takva tradicija, institucija, klub okružen ljubavlju, moralo bi to bolje, zar ne? Hajduk je prijetio vrhu ljestvice sve donedavno. Onda se u dvije utakmice kada se planiralo osvojiti šest bodova osvojio samo jedan bod. To je epilog iz utakmica protiv Šibenika i Gorice. Prije tih utakmica da im je netko poklonio četiri boda ne bi na to pristali. I izgubio se dodir s vrhom. Realno, sada Dinamu prijete tek Rijeka i Osijek”.

Koji je najveći adut Osijeka?

„Sigurno trener Nenad Bjelica. On je dokazan stručnjak, svjestan je da mu je momčad zacijelo slabija od Dinamove, ali još uvijek prijeti. Od svojih igrača izvuče maksimum, on čeka da se zakuha i tu vidi šansu. Drži sjajno korak s Rijekom i Dinamom i valja ga shvatiti baš ozbiljno. Osijek jest u zanosu i to je Bjeličino djelo. Igra na rezultat, ima čvrstu obranu, a u napadu što se napravi. Zanos je, kad sam ga već spomenuo, bitna stavka kod pobjedonosnog puta. Osijek ga ima. Neće on tako lako ispustiti šansu ako mu se ukaže”.

A Rijeka? Svi vele da igra najatraktivniji nogomet?









„Ha, Rijeka puno prima, još više zabija, trener Goran Tomić ima sve stadije raspoloženja tijekom jedne utakmice. Rijeka je zaista sjajna prema naprijed, razigrao se Drmić, nije to mlad igrač, ali kao da je sad u životnoj formi. Mislim da Rijeka, ako želi zaista biti stalno u borbi za vrh, mora pojačati igru u obrani. Obrana je temelj svega. Ne možete uvijek zabiti četiri gola kada primite tri. Sjećamo se Mladena Vrankovića, pokojnog trenera Rijeke. On je zastupao tezu, možda će vam to biti malo čudno, da je bolje odigrati 0-0 nego dobiti utakmicu 5-4. Onda bi vam uzvratio nakon što bi vi zinuli – Kako da ja na duge staze budem dobar kada mi obrana popije četiri komada? Dakle, Rijeka juri, dobra je, ali s boljom obranom mogla bi zaista biti vrhunski konkurent Dinamu. I Osijeku, dakako”.

I još uvijek mislite da je Dinamo favorit?

„Ma, naravno da jest. Samo nije apsolutni. K tome, , više nije to prvenstvo kada bi se zagrebački klub odvojio nakon desetak kola i sve privodio mirnom kraju. Igranje u Europi crpi, Krznar ima momčad nešto slabiju nego lani, mučenje ja više. I jer su drugi postali bolji. Biti će zanimljivo vidjeti kako će Dinamo podnositi taj pritisak koji ga čeka. Zato ovo prvenstvo ima jednu posebnu čar. Evo, baš sam se veselio derbiju Osijeka i Rijeke, pa dok ovo pričamo dolazi nam vijest da je covid virus ušao među nogometaše Osijeka. Ima tu još dosta, očito, faktora, koji će utjecati na ponašanje momčadi i konačni poredak.