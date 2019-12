Photo by Laurence Griffiths/Getty Images

TKO ZNA ZAŠTO JE OVO DOBRO ZA DINAMO? United u gradskom derbiju potrgao City poput igračke

City gubi formu, za suditi je to nakon gradskog derbija dva kluba iz Manchestera. I možda je to i dobro za Dinamo kojem treba pobjeda protiv Guardioline momčadi u posljednjoj utakmici skupine Lige prvaka. Aktualni engleski nogometni prvak Manchester City doputovat će u Zagreb na ogled 6. kola skupine C Lige prvaka protiv Dinama nakon 1-2 (0-2) domaćeg poraza u gradskom derbiju od Manchester Uniteda u susretu 16. kola Premier lige.

Gosti s Old Trafforda su bolju igru u prvom poluvremenu okrunili vodstvom od 2-0, a pogotke su postigli Rashford (23-11m) i Martial (29). U nastavku su domaći preselili igru na polovicu Uniteda, ali mrežu je uspio pogoditi tek Otamendi (85) pred sam kraj susreta. Treći Manchester City je tako ostao na 32 boda, tri manje uz utakmicu više od drugog Leicester Cityja, a čak 14 manje od vodećeg Liverpoola koji je ranije u subotu ostvario 15. pobjedu u 16 kola svladavši kao gost Bournemouth sa 3-0 (1-0).

Pogotke za “crvene” postigli su Oxlade-Chamberlain (35), Keita (44) i Salah (54), a potez utakmice bila je asistencija Salaha za drugi pogodak na utakmici kada je petom pored trojice domaćih braniča idealno proigrao Keitu. Dejan Lovren započeo je dvoboj u obrani Liverpoola, ali je zbog ozljede noge morao napustiti igru u 40. minuti. Manchester United je, pak, s nova tri boda stigao na peto mjesto sa 24 boda, jednim više od šestog Tottenham Hotspura i sedmog Wolverhamptona.

Uoči posljednjeg, 6. kola u skupini C Lige prvaka Manchester City je sa 11 bodova osigurao prvo mjesto i plasman u osminu finala, drugi je Šahtar sa šest bodova, treći Dinamo ima pet, a četvrta Atalanta četiri boda. U srijedu će od 18.55 sati igrati Dinamo – Manchester City i Šahtar – Atalanta, drugoplasirani sastav nakon tih dvoboja izborit će nastup u osmini finala Lige prvaka, treći će nastaviti natjecanje u Europskoj ligi, dok će četvrti završiti svoj europski put.

REZULTATI 16. KOLA,

Subota:

Everton – Chelsea 3-1 (Richarlison 5, Calvert-Lewin 49, 84 / Kovačić 52)

Bournemouth – Liverpool 0-3 (Oxlade-Chamberlain 35, Keita 44, Salah 54)

Tottenham Hotspur – Burnley 5-0 (Kane 4, 54, Moura 9, Son 32, Sissoko 74)

Watford – Crystal Palace 0-0

Manchester City – Manchester United 1-2 (Otamendi 85 / Rashford 23-11m, Martial 29)

Nedjelja:

Aston Villa – Leicester City

Newcastle United – Southampton

Norwich City – Sheffield United

Brighton and Hove Albion – Wolverhampton Wanderers

Ponedjeljak:

West Ham United – Arsenal