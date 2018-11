TKO ZAPRAVO UPRAVLJA DINAMOM?! Šef sigurnosti objasnio tko na kraju vodi klub i zašto je Svetina potjeran

Šef sigurnosti u Dinamu, član Uprave i vjerojatno glavni klupski operativac, Krešimir Antolić, održao je medijsku konferenciju uoči povijesne utakmice Dinama. Modri u četvrtak igraju protiv Spartaka i ako pobijede doživjet će proljeće u Europi nakon gotovo 50 godina.

Govorio je Antolić o sigurnosti susreta, jer stadion će biti dupkom pun, osim Sjevera koji je zatovren, ali najviše je interesa bilo za objašnjenem nedavnih događaja u Upravi kluba. Antolić nije mogao izbjeći pitanja o izbacivanju Tomislava Svetina, dopredsjednika kluba, kao niti ona o sve glasnijoj opoziciji, to jest, udruzi navijača Dinamo-to smo mi.

Šef sigurnosti je većinom govorio o sukobu s Udrugom DTSM i rekao je kako članovi uprave neće doći na tribinu koju je udruga organizirala. Udruga tvrdi kako je 31. listopada stekla uvid u članstvo Dinama i da tamo nije bilo imena i prezimena Zdravka Mamića. U Dinamu kategorički odbaciju te navode i tvrde da Mamić nikada nije izbrisan niti da je itko 31. listopada gledao u registar članova.

Mnogi su povezali otkaz Svetini i navodno brisanje Mamića iz registra navijača, ali Antolić tvrdi da to nije istina. “S obzirom da je to laž, ne vidim kako razrješenje Svetine ima veze s tim. Ja sam taj koji je zadužen za članstvo”, veli Antolić.

Je li Svetina stao uz opoziciju?

“Ne vjerujem u to. Vodili smo klub zajedno čak i u situaciji kada nam je policija upala ovdje 2015. godine i prošli smo zajedno krizu. Nije bio opozicija. Nikada niti u jednom trenutku nije došlo u pitanje funkcioniranje Dinama. Nisam primijetio u njegovom radu da je bio opozicija i to je moj dojam, a neću si dopustiti da tumačim odluke Izvršnog odbora”, objašnjava Antolić.

Potom je pokušao objasniti tko zapravo upravlja klubom. Antolić uvjerava da klub vodi Igor Kodžoman, odnosno Uprava, Zdravka Mamića nije ni spominjao.

“Klub operativno vodi Uprava kluba te predsjednik Igor Kodžoman, a ja sam jedan od članova Uprave. Na svakodnevnoj razni vodimo klub koji je živo biće. Donosimo svakodnevno odluke. Dinamo je veliki izazov, ovdje je uvijek nešto događa. Dinamo sasvim normalno funkcionira i više nego dobro”, uvjerava Antolić.

Zašto je onda Svetina smijenjen? Antolić je vješto eskivirao konkretan odgovor, ali je rekao sljedeće.

“Izvršni odbor kluba je tijelo koje ima statutarno pravo na razrješenje i siguran sam da oni znaju sve. Drugačije to ne bih komentirao, a ne bih komentirao niti tajming. Ljudi su za to ovlašteni. Ako mislite da je to uzdrmalo klub, mislim da je Dinamo pokazao da je prejak sustav da bi u bilo kojem trenutnku ovisio o jednoj osobi. Možemo mi razgovarati o tome je li ovo dobro ili ne za klub, ali Dinamo funkcionira normalno. Ovo nije potres ni katastrofalna situacija za klub”, rekao je Svetina.

Naglasio je posebno kako odlauzak Svetine nema nikakve veze s inicijativom udruge DTSM.

“Ne vidimo razuman razlog da dva dana uoči najvažnije utakmice u sezoni raspravljamo o Dinamovoj budućnosti. Svi ljudi koji bi mogli predstavljati klub duboko su u utakmici. Drugo, teško je razgovarati s nekim tko svaki put u medijima govori da smo nelegalni i da moramo otići na tu tribinu jer se netko sjetio. Uvjerljivo vodimo u HNL-u, igramo za povijest, u plusu smo desetine milijuna kuna. Zašto bi stavljali budućnost u pitanje? Otvoreni smo za razgovore, ali kad nas prihvate kao legitimnu upravu kluba”, veli Antolić.