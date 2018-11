TKO SABOTIRA KOVAČA U BAYERNU!? Nijemci razotkrili koje tri zvijezde rade protiv Hrvata

Već mjesecima iz Bayerna cure informacije o klanovima i pobuni igrača protiv trenera Nike Kovača. Ipak, još uvijek nije potpunojasno tko predvodi taj klan koji sabotira rad hrvatskog trenera.

Prema napisima Kickera, vrlo cijenjenog sportskog magazina, konačno je obznanjeno tko su igrači koji miniraju rad Nike Kovača. Kicker tvrdi kako pobunu vode, Mats Hummels, Sandro Wagner i James Rodriguez, a nazivaju ih “urotnicima i krtciama”, koji novinarima dijele informacije.

Ovaj trojac, navodno je pobunjen zbog skromne minutaže i marginaliziranja. Hummels, koji doista nije u formi, proveo je nešto više od 1000 minuta od mogućih 1800 na terenu, ali su James i Wagner proveli tek 639, odnosno 238.

“Priča se o četiri igrača koji su protiv mene, ali nitko ne govori o onima koji su na našoj strani. Njih je puno više i to je dovoljno”, rekao je to Kovač kada su ga prije nekoliko dana pitali o pobunjenim klanovima u svlačionici. Kovač nije imenovao igrače koji su se pobunili, ali Kicker sada tvrdi da su to James, Wagner i Hummels.

Govorilo se ranije i o Thomasu Mulleru, Arjenu Robbenu i Francku Riberyju, ali čini se kako su oni ti koji zagovaraju Kovača i podržavaju njegov rad.