TKO JE ZAPRAVO MICHEL PLATINI? Vrhunski nogometaš ima vrlo mračnu stranu

Sigurni smo da je Platini znao što će ga prije ili kasnije snaći. Istrage financijskih malverzacija dugo traju, a kad je odstupio s mjesta predsjednika Uefe dobro je znao zašto je to učinio i pretpostavljao je da će to biti dovoljno da izbjegne kaznenu odgovornost. Prevario se. Taj, jedan od nejvećih igrača svih vremena, legenda francuskog nogometa, igračka, trenerska i dužnosnička, propisno se osramotio kada je promijenio razmišljanje i odjednom postao saveznik, pristalica kandidature Katara za svjetsko prvenstvo 2022. godine.

Ta je odluka zapanjila svjetsku javnost, ta danas je posve jasno da ta zemlja niti je zaslužila niti je kadra na razini organizirati svjetsku smotru. Čak ne ni svojom greškom, jer ima ta zemlja novac a i radnike koje uvozi sa svih strana svijeta. Jednostavno, klima i mogućnosti te zemlje ne podudaraju se s Fifinim standardima, no to nije spriječilo da one koji odlučuju o tom zgaze sve kriterije, uzmu novce i glasuju za Katar.

Michel Platini uistinu se propisno obrukao. A bio je najdraži gost i našeg Saveza, držao je govore, priman poput svjetskog državnika, dao uvodnik za stogodišnjicu Saveza kada je čak i napao HNS zbog nedostatka rada, slabe infrastrukture, a direktno je govorio i o namještanju utakmica u našim ligama. Bivši, pokojni predsjednik Vlatko Marković u Sheratonu mu je organizirao provod, pjevao je samo za njega Zvonko Bogdan na uho, oko njega su tamburali tamburaši, svi su mi dizali čaše uvis, on je bio gost Saveza par exelance. HNS je to vraćao redovitim glasovanjem za njega.

Kao što ga se tiho i odrekao, što će ljudi, još da za njim odu u u bunar? U našem Savezu rado se odreknu padajućeg, a još radije se okrenu onom koji počinje letjeti.

Platini je kroz karijeru, igračku, potom trenersku i dužnosničku, a bio je i predsjednik organizacijskog odbora SP u Francuskoj prije 21 godinu , zaradio mnogo, no pojela ga je pohlepa, toliko prirodna ljudima koji se odreknu metafizike i ostraste se za materiju. Njegov nogomet je bio metafizika, ali sve poslije je očito bio materijalizam. I tu se spotaknuo, uprskao lijepu sliku, jer zaista je bio jedan od najvećih igrača.

Imati 30 milijuna ili 130 njemu nije bilo svejedno. Moral mu je bio slab, a bio je uvjeren u svoju nedodirljivost, bolest je to koje napada predsjednike baš svega, od običnih nižerazrednih klubova do onih koji su na vrhu svjetskog nogometa. Pa i u životu je isto, to se zove predsjednička bolest, trpaj dok ima, sigurno me neće uloviti. E Platini, Platini, u Hrvatskoj te sada zovu – Plati mi!