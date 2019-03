TKO JE TAJ DEČKO? Igra kao ‘navijen’, a u četvrtak će na Maksimir istrčati ekstremno motiviran… Želi ga pola Europe!

Autor: Dnevno,hr

Sigurno ste već negdje čuli, pročitali, a možda ste ga i gledali na djelu. Kako ono kaže pjesma, osamnaest mu je godina tek.. A već mami pozornost žena, ali i ne samo žena nego i velikih europskih nogometnih klubova. Daleko od toga da portugalska Benfica nije veliki klub, ali ima i onih puno većih, barem trenutno, i onih koji mu mogu dati puno više “kreme za ruke”.

Joao Felix bi, a to je naslovni junak ove priče, trebao na ljeto zajedno s klupskim mu suigračem, inače stoperom Rubenom Diasom za ukupno 180 milijuna eura trebao otići u redove Manchester Uniteda. Tako je to barem do jučer izgledalo, sve dok se u utrku za ovoga puta samo Felixa nije uključio Juventus. On bi za njega sljedećem Dinamovu europskom protivniku platio okruglih 120 milijuna eura.

Navodno bi veliki plus za Felixov dolazak u Juventus trebala predstavljati činjenica da u Torinu već igra njegov sunarodnjak i idol Cristiano Ronaldo. Felixa upravo s njime i uspoređuju, nazivajući ga “novim Ronaldom”. Ipak, vjeruje se da će Felix prije bilo kakvog transfera potpisati novi ugovor s Benficom po kojem će mu odlazna klauzula iz kluba s tih 120 milijuna skočiti na 200.