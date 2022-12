‘TKO JE OVO ČUDO NA HRVATSKIM VRATIMA’!? Totalni šok, svi hvale čudesnog hrvatskog vratara!

Možda najbolji pojedinac na ovom Svjetskom prvenstvu Vatreni je golman Dinama Dominik Livaković, koji nas je doveo do četvrtfinala obranama penala, a u četvrtfinalu je bio zid na našim vratima, koji nas je na kraju obranom penala odveo u polufinale SP-a.

Livaković je obranio sve što je mogao, u 66. minuti je skinuo prsima obranio Paqueti, a u 76. minuti ušao je u šut Neymara i spriječio siguran gol.

U produžetcima Brazil je uspio zabiti iz tipične akcije, a Liva tu ništa nije mogao, no samo minutu prije kraja kada je bilo 1:1 Livaković je još jednom pokazao da je čudo od golmana i skinuo šut s pet metara.

Ludi za Livom

U 90 minuta Livaković je upisao osam obrana, tri više nego što je Alisson imao na čitavom turniru, a Brazilu je obranio jedan penal u raspucavanju što je bilo dovoljno za prolazak Hrvatske u polufinale.

“On je najbolji golman na ovom turniru”, samo je jedan od komentara na društvenim mrežama.

ESPN je napisao da se digne spomenik Dominiku Livakoviću. Niti jedan vratar nije imao više obrana na Svjetskom prvenstvu.

BUILD DOMINIK LIVAKOVIC A STATUE IN CROATIA 🇭🇷

No keeper has made more saves than him at the World Cup 🧤 pic.twitter.com/INzKxq00cd

— ESPN FC (@ESPNFC) December 9, 2022