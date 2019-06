TKO JE NOVI TRENER PULSKOG PRVOLIGAŠA? Dolazi iz provjerenog kadra, a iako je vrlo mlad trofeji mu nisu strani

Na možda i najnezahvalniju poziciju posljednjih godina, kad je riječ o poslu nogometnog trenera u Hrvatskoj sjeo je novi strateg. Za mjesec dana Ivan Prelec napunit će 32 godine, a ovo mu je prvi klub kojeg će voditi u HNL-u. Na mjesto trenera Istre 1961 dolazi s pozicije pomoćnog trenera u poljskoj Legiji.

U varšavskom je kolektivu bio dio stručnog stožera kojim je ravnao trener Dean Klafurić. Svojedobno je, prošle sezone uveo Goricu u HNL, osvojivši drugoligašku titulu. Prvu momčad Gorice preuzeo je u veljači prošle godine, a svoju trenersku karijeru počeo je još sa 19 godina.

Nakon izobrazbe prolazi sve Dinamove pogone, u kojem je bio trener pionira, kadeta i juniora.

Prelec će svojom inventivnošću pokušati donijeti Puljanima nešto više u odnosu na prethodnu sezonu u kojoj su ponovo kroz kvalifikacijsko doigravanje protiv Šibenika uspjeli izboriti ostanak u elitnom društvu. Naslijedit će ovaj Zagrepčanin Igora Cvitanovića koji je na klupi Istre 1961 bio svega tri mjeseca.

Ivan Prelec is the new coach of NK Istra 1961

