TKO JE NOVI NAJVEĆI TALENT HAJDUKA? Golove posvećuje stricu kojeg su zarobili četnici, a evo po čemu je poseban

Nažalost, ali mora se to tako reći, Hajduk se posljednjih godina baš i ne može pohvaliti prevelikim brojem svojih talenata. Osim Nikole Vlašića, koji je tu bio, činilo se, cijelu vječnost, istaknuli su se još jedino Toma Bašić i Karlo Letica. Potonja dvojica napustila su klub i to ne za neku preveliku odštetu.

Ipak, naziru se tu neka nova i talentirana lica. Uz mladog napadača Michelea Šegu, najveće i najugodnije iznenađenje je mladi 18-godišnji Ante Palaversa. Palaversa je s deset godina stigao u Hajduk i prvi stipendijski ugovor potpisao je s 13 godina, a ovoga ljeta potpisao je prvi profesionalni ugovor s ‘bijalima’ i to do 2022. godine. Dok je mladi Šego, zanimljivo, produžio stipendijski, dakle još ga može vrbovati neki klub prije potpisa profesionalnog ugovora.

Riječ je o ofenzivnom veznjaku, ali stasitom jer visok je 187 centimetara, koji se za sada valjda ustalio kod vrlo zahtjevnog trenera Kopića, a igra na poziciji ofenzivnog veznog. Ono što je intrigantno kod Palaverse jest sjajan pregled igre, odličan udarac izvana i mirnoća u igri. Svakako je važno reći da je Palaversa član reprezentacije do 19 godina i bio je član svih prijašnjih selekcija.

Prošle sezone igrao je 19 utakmica za Hajduk 2 i zabio je dva gola, međutim veliki dio drugog dijela sezone propustio je zbog ozljede. Sada, za Palaversu se mora reći da je projekt Hajduka, što je dakako obećavajuće jer na Poljudu su rijetko mladi domaći igrači u fokusu.

Palaversa je prošao pripreme s Hajdukom i predstavio se na utakmici sa Slavijom u Europskoj ligi. Međutim, Kopić ga nije korsitio u daljnjim akcijama sve do debakla s Goricom, a navijačima je konačno pokazao što može na gostovanju kod Intera, kada je postigao efektan gol iz daljine.

Nakon utakmice oduševio je i izjavom. Naime, svoj prvijenac u dresu Hajduka posvetio je svom stricu Luki, kojeg su četnici zarobili prije 25. godina.

“Gol sam posvetio svom stricu Luki jer je sada 25. godišnjica od kako je u Domovinskom ratu bio zarobljen u Kijevu i zatvoren u Kninu. On je do rata igrao u Mosora, sada je, hvala Bogu, živ i zdrav”, rekao je to u razgovoru s Dalmatinskim portalom.