TKO JE NAJBOLJI? Evo što je večeras napravio Lionel Messi! Liverpool utišao Allianz Arenu i priključio se ostatku Engleza

Nogometaši Barcelone plasirali su se u četvrtfinale Lige prvaka nakon što su u uzvratu na Nou Campu pobijedili Lyon s 5-1 (2-0). U prvom susretu u Francuskoj nije bilo golova.

Pogotke su za Barcelonu postigli Leo Messi (18pen, 78), Philippe Coutinho (31), Gerard Pique (81) i Ousmane Dembele (86), dok je strijelac za Lyon bio Lucas Tousart (58). Ivan Rakitić je odigrao cijelu utakmicu za Barcu.

Barcelona je dominantno stigao do pobjede i prolaza zahvaljujući svom majstoru Messiju koji je imao dva gola i dvije asistencije, čime je slomio Lyon, kojemu je ovo prvi poraz u ovogodišnjoj Ligi prvaka. Francuzi su u 58. minuti imali zaostatak od 1-2 i tada su se počeli otvarati, no tada su primili čak tri gola.

Barca je počela odmah s napadima na francuska vrata, pa je već u 3. minuti Messi došao do prostora, ciljao desni kut, ali je Lopes efektno obranio. Konstantni napadi Katalonaca urodili su plodom u 18. minuti kada je Denayer napravio prekršaj nad Suarezom u kaznenom prostor, a Messi je “panenkom” pogodio s “bijele točke”. U 31. minuti Suarez je izbjegao zaleđe i nesebično dodao Coutinhu, koji s lakoćom pogađa praznu mrežu. Suarez je u 37. minuti iz izgledne situacije pucao pored gola, a u 40. minuti je udarac Messija iz blizine obranio vratar Gorgelin, koji je netom ušao umjesto ozljeđenog Lopesa.

Dominacija Katalonaca se nastavila i u drugom dijelu,pa je već nakon tri minute Messi bio sam ispred vratara kojeg je prebacio, ali je s gol-linije očistio Marcelo. U 58. minuti dotad bezopasni Lyon je došao do pogotka nakon velike gužve u šesnaestercu domaćina, a lopta je došla do Tousarta, koji snažnim udarcem s desetak metara volejem pogađa mrežu. U 68. minuti Coutinho je prošao i vratara, ali je ipak otišao previše iskosa i nije pogodio praznu mrežu. Sve dvojbe o prolazu riješio je čudesni Messi koji je 12 minuta prije kraja prevario varkom čak dvojicu igrača Lyona i pogodio za 3-1, a tri minute kasnije Barca je izvela kontru, Messi je proigrao Piquea, koji s lakoćom zabija za 4-1. Ni to nije bio kraj jer je četiri minute prije kraja Messi upošljava Dembelea, koji puca pored vratara za konačnih 5-1.

U drugom susretu večeri nogometaši Liverpoola plasirali su se u četvrtfinale zahvaljujući 3-1 pobjedi protiv Bayerna u Muenchenu, što im je uz 0-0 s Anfielda otprije tri tjedna bilo i više nego dovoljno za prolazak dalje.

Dvostruki strijelac za Liverpool bio je Sadio Mane (26, 84), a jedan pogodak postigao je Virgil van Dijk (69), dok je jedini gol za momčad koju vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač bio autogol Joela Matipa (39-ag).

Hrvatski reprezentativni stoper Dejan Lovren trijumf svog sastava ispratio je s klupe za pričuve.

Prvih 20-ak minuta susreta u Munechenu proteklo je u laganom tempu bez ikakvih opasnosti po ijedan gol, a onda je Liverpool poveo iz akcije u dva poteza. Van Dijk je poslao dugu loptu na polovicu Bayerna gdje se Mane uspio otresti Rafinhe, a zatim i zaobići nepotrebno istrčalog Neuera te poslati loptu u mrežu.

Taj pogodak “oživio” je utakmicu, obje su momčadi do odlaska na odmor stvorile nekoliko izglednih prilika, a Bayern je uspio poravnati na 1-1. Gnabry je na desnom krilu uspio pretrčati Robertsona i poslati oštar prizemni ubačaj u peterac gdje se nalazio Lewandowski. No, prije nego je lopta stigla do poljskog centarfora, loptu je u vlastitu mrežu skrenuo Matip.

Iako je rezultat 1-1 u četvrtfinale vodio Liverpool, početkom nastavka upravo su gosti bili aktivnija momčad u potrazi za drugim golom do kojega su i stigli u 69. minuti. Neuer je krajnjim naporom uspio izbiti ubačaj Alexander-Arnolda u korner, a nakon tog udarca iz kuta Van Dijk je bio najviši u skoku te glavom s pet metara pogodio sam donji desni kut nemoćnog Neuera.

Mogao je Liverpool riješiti sve dvojbe oko prolaska u 75. minuti kada je Salah izbio pred Neuera, no u odlučujućem trenutku nije ni uputio udarac prema golu niti poslao dobru loptu prema Firminu koji je pratio akciju.

Ipak, engleski je velikan u 84. minuti stigao do trećeg pogotka kojim je zapečatio pitanje pobjednika. Origi, koji je na teren stupio samo minutu ranije, proigrao je Salaha na desnoj strani, uslijedio je precizan centaršut koji je Mane glavom proslijedio u mrežu.

Evo i golova s tog susreta:

Mane 0:1

Mane goal 🔥 pic.twitter.com/7VOP4X4Pa0 — football is life (@footbal54882745) March 13, 2019

Matip 1:1 (ag)

Yikes! Joel Matip with a own goal as Bayern Munich’s Robert Lewandoski lurking behind him it’s now 1-1 in Munich #BAYLIV #BayernMunich #Championsleague #UCL pic.twitter.com/3lMuS4AGCX — Sports ON Tap (@SONTHighlights) March 13, 2019

Van Dijk 1:2

Mane 1:3