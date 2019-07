TKO JE JAČI, UPRAVA ILI NIKO KOVAČ? Naš trener pošto-poto želi u momčadi Sanea iz Cityja

Trener Bayerna, Hrvat Niko Kovač, ima jednu veliku želju u ovom prijelaznom roku. On bi želio u svoju momčadi dovesti Leroyija Sanea iz Manchester Cityja, i to pošto-poto. To je i izjavio njemačkim medijima. Sane se prošle godine i nije baš naigrao kod Guardiole, ali kada je igrao bilo bito jako dobro.

Naš trener vidi u Saneu odličnu zamjenu za Robbena, a podsjećamo da Bayern više nema ni Riberyja.

„Leroy je jako dobar igrač. Ne skrivamo činjenicu da ga želimo dovesti, a na tome i radimo. Siguran sam da će u konačnici Leroy postati naš novi igrač“, rekao je Kovač.

No, City traži stotinjak milijuna eura, a doveo je Sanea prije tri godine iz njemačkog Schalkea za tridesetak milijuna eura. No, Bayern se ovih mjeseci već istrošio, preko sto milijuna eura je potrošeno i postoji mogućnost da uprava tu Kovačevu želju jednostavno ignorira. No, i Niko Kovač je tvrd orah!