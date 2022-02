TJERALI GA NAVIJAČI, A SAD I KLUB: Srbin nije ‘preživio’, bivša hrvatska zvijezda mijenja trenera

Engleski Reading, u kojem igra nekada vrlo perspektivni hrvatski veznjak Alen Halilović, objavio je odlazak srpskog trenera Veljka Paunovića. Srpski stručnjak napustio je klub ostavljajući ga na 21. mjestu ljestvice u engleskom Championshipu, u drugom rangu tamošnjeg klupskog nogometa.

Reading je trenutno prvi iznad crte u borbi za ostanak u drugoligaškoj konkurenciji. Ima pet bodova više od Derby Countyja i Peterborough Uniteda, koji su u opasnoj zoni, a s devet bodova zaostatka za Halilovićevim klubom, na posljednjem mjestu ljestvice nalazi se Barnsley.

Vijest o Paunovićevom odlasku objavljena je nekoliko dana nakon što se doznalo za bijes navijača zbog serije loših rezultata. Reading je jučer slavio, stigla su gostujuća tri boda s 3:2 protiv Prestona, ali prva pobjeda u posljednjih 13 utakmica nije bila dovoljna za ostanak srpskog trenera na klupi. Objavljeno je da se odlazak dogodio sporazumnim raskidom.

‘S ponosom mogu reći da sam dao sve’, donio je klub reakciju koju je srpski trener imao na odlasku iz Readinga, uz Paunovićeve riječi da je njegov odlazak najbolje rješenje za sve. ‘Svjestan sam negativnosti koja se stvorila oko mene, mislim da to nije bilo fer, ali znam i da momčadi takva negativnost ne treba’, dodao je srpski stručnjak govoreći o razlozima što više neće biti u klubu.

"I’m proud to say that I have given my best" 🗨

Signing off with a vital victory over Preston, Pauno gave his final words as Royals boss at Deepdale…#PNEREA

— Reading FC (@ReadingFC) February 19, 2022