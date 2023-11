Tisuće kilometara išao taksijem do Beograda, a onda vidio kakav problem imaju Srbi

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Dok su tražili najbolje rješenje za klupu reprezentacije, u Nogometnom savezu Srbije su prije nepunih 20 godina posegnuli i za jednim zvučnim inozemnim rješenjem, a to rješenje, danas 73-godišnji španjolski trener Javier Clemente, praćeno je i posebnom pričom.

Nije to bilo samo zbog toga što je na klupu Srbije prvi put došao stranac, već i zbog načina kako je Clemente putovao iz svojeg Bilbaa u Beograd prije nego se 2006. godine primio posla sa Srbima. Put s europskog zapada na istok dogodio se – taksijem, koliko god to naporno ili neudobno bilo.





Sjećajući se te epizode, Clemente je bio otvoren u opsežnom razgovoru koji je objavio španjolski Jot Down Sport. Svemu je prethodila neugodna ozljeda baš prije nego je trebao na put u Srbiju.

Stradalo plućno krilo

“Išao sam taksijem. Imao sam pad s bicikla i slomio sam četiri rebra te ključnu kost. Rebra su probila plućno krilo, nisam smio na let avionom. Stoga sam putovao 2.500 kilometara u taksiju s jastukom uza sebe”, opisao je Clemente u svojoj priči.

“Mislim da me to koštalo oko 60 tisuća pezeta u to vrijeme, možda i nešto više”, dodao je španjolski trener.

Nakon što je došao, Clemente je u radu sa Srbima vidio kakav problem ondje imaju. Nije ga uspio riješiti nakon što je za cilj bio zadan odlazak na Euro 2008. u Austriji i Švicarskoj.









Srbija je završila na trećem mjestu u kvalifikacijskoj skupini koju su predvodili Poljska i Portugal, bez preskoka preko postavljene letvice.

“Bilo je to prvi put da se igra nakon što su se Srbija i Crna Gora razdvojile. Ja sam tamo imao sjajnu momčad, ali bio je i jedan problem – bila je srpska”, rekao je Clemente pa pojasnio što time misli.

“Srbi su dobri protiv odličnih protivnika, a mrze igrati protiv loših. U tim kvalifikacijama, ispred nas su bili Portugal i Poljska koji nas nisu dobili, ali izgubili smo bodove s Kazahstanom!” prisjetio se Clemente.









“Srbi bi vam rekli, kako ćemo igrati protiv ovih, pa ovi su baš slabi. Radili smo jako dobro, nismo gubili od dobrih, imali smo pobjedu protiv Finaca i onda izgubili od Belgijaca s 3:2 za njih”, dodao je španjolski trener.

“S Kazahstanom je ispalo loše, nismo na kraju uspjeli. To su bili Srbi”, rekao je Clemente pričajući o mentalitetu reprezentacije s kojom nije išao na Euro unatoč talentu i potencijalu momčadi.

Dobio je otkaz u prosincu 2007., u jednoj od svojih izborničkih epizoda nakon što je prethodno vodio Španjolsku, a kasnije je bio na klupi Kameruna i Libije.

Clemente sa Srbijom nije uspio otići na Euro. Njegova epizoda je dio ‘suše’ koja službeno još traje, bez nastupa na Euru još od 2000., kada je reprezentacija tadašnje SR Jugoslavije bila četvrtfinalist turnira u Nizozemskoj i Belgiji, s porazom s visokih 6:1 u korist domaćih Nizozemaca u četvrtfinalnoj utakmici u Rotterdamu.

Srbija uskoro tu ‘sušu’ može prekinuti s obzirom na to da je predvođena Draganom Stojkovićem na klupi jako blizu osiguranju odlaska na Euro 2024. u Njemačkoj.

Srbi su trenutno drugi u svojoj kvalifikacijskoj skupini, iza vodeće Mađarske, a put na Euro mogu osigurati pobjedom kod kuće protiv Bugarske, 19. studenog u Leskovcu. Podsjetimo, tada će zbog kazne igrati bez jake podrške navijača s obzirom na to da će na tribine smjeti ući samo djeca uzrasta do 14 godina, u organizaciji krovne srpske nogometne organizacije.