‘Tigar’ iz susjedstva otvoren o Hrvatima i Srbima, kaže da su Srbi sve glavno uzeli

Ovih dana, nogometna scena u Bosni i Hercegovini je napeta zbog nedavne smjene Mehe Kodre s klupe reprezentacije, s odlukom da legenda iz dresa BiH ne nastavi s poslom, a da dalje krene nekadašnji poznati srpski napadač Savo Milošević.

Riječ je o kontroverznom potezu s obzirom na to da je novi izbornik BiH svojedobno okrenuo svoj stav o Slobodanu Miloševiću i ratovima koje je bivši srpski diktator vodio, na način da je za Slobodana Miloševića iskazao razumijevanje nakon što ga je ranije kritizirao.

Taj potez utjecao je na to da u nogometnoj javnosti BiH dođe do ‘bure’, a u takvim okolnostima, odjeknule su riječi o drugoj temi, također nogometnoj, povezanoj s odnosom snaga u Nogometnom savezu BiH. O tome je u razgovoru za SportSport.ba pričao Hamdija Abdić, bivši član Izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH, čovjek poznat i po nadimku Tigar.

Hamdija Abdić nije sretan zbog statusa koji Bošnjaci imaju u Nogometnom savezu BiH, a zbog toga je imao oštre i nedvosmislene riječi o svojem pogledu na to što rade Hrvati i Srbi, ali i predstavnici Bošnjaka u vodećim tijelima Saveza.

Čovjek poznat po nadimku Tigar imao je svoje mišljenje o onom što u Savezu ‘guraju’ predstavnici Hrvata i Srba.

“Prije svega želim istakanuti da je predsjednik Zeljković u pravu. Mi imamo Statut kakav imamo, podijeljeni smo na predstavnike tri konstitutivna naroda. Takav statut podržala je UEFA, Zeljković zastupa interes Srba, odnosno predstavnika iz Nogometnog saveza Republike Srpske. I radi to beskompromisno”, rekao je Hamdija Abdić za SportSport.ba.

“S druge strane Beus, onako tiho na njemu svojstven način, zastupa interese Hrvata, odnosno predstavnika županijskih saveza. Rekao bih, gospodski maniri u interesu svoje komponente. Ja njima nista ne zamjeram jer trebaju gledati da ne bi bili oštećeni ali bih, bez obzira na sve, uvijek u prvi plan stavljao interes nogometa”, nastavio je.

“Čak dapače, ako preko puta sebe imam tvrde sugovornike, onda bih i ja bio tvrd za interes svog naroda, odnosno kantonalnih saveza. Vidim da oni uvijek traže mjesto više za svoje ljude i to je u redu. Što smo mi više razbijeni, to nas oni više iskorištavaju”, smatra Hamdija Abdić.

🗣Savo Milošević: “I want to create a team that is ready to die for Bosnia. Therefore, we need players who love Bosnia as much as Vico and I do. I will be working to integrate Vranješ, who is a Bosnian patriot and will do anything for his love of Bosnia.” #NFSBiH #Bosnia #BiH pic.twitter.com/gzNjD4bG9j









— NFS BIH (@NFSB1H) September 30, 2023