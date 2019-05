THOMPSONOV ODVJETNIK ‘POKOPAO’ ĆIRU! Ovo će ga jako pogoditi – spominjao mu i oca!

Autor: B.H.

Zagrebački odvjetnik Davorin Karačić šira je javnost imala prilike bolje upoznati onoga trenutka kada je počeo zastupati hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona. Osim toga, Karačić je osvanuo i kao kandidat na listi Neovisnih za Hrvatsku, a njegovi politički stavovi jasno se vide iz britkih statusa na društvenoj mreži, kojima nemilosrdno secira hrvatsku svakodnevicu. Tako nije poštedio ni Ćiru Blaževića…

Legendarni Ćiro ovih je dana podigao dosta prašine snimivši reklamni spot za kampanju SDSS-a Milorada Pupovca. “Nekad su meni svi vikali ‘Ćiro, pederu’. A sad čujem da to vičete Pupovcu. Meni ste vikali zato što me volite, a ne znam zašto to njemu baš vičete. No znam da ću ga ja podržati. Sine, slušaj ti šta ti tvoj Ćiro kaže, svi su ljudi jednaki”, kaže bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije u predizbornom spotu SDSS-a.

A upravo je tako i objasnio razlog zbog kojeg je uopće i snimio spot. Za njega su svi ljudi jednaki i ne vidi problem u tome da snimi spot za Plenkovićeva koalicijskog partnera Pupovca i njegov SDSS.

Međutim, Ćirina reklama izazvala je razočaranje kod mnogih, pa tako i kod spomenutog odvjetnika Karačića koji mu je putem društvenih mreža poručio.

“E, moj Ćiro, legendo… Zar pred smrt spanđat se s istom ekipom koja s osmijehom na licu smatra ubijanje civila i zarobljenika nakon Drugoga svjetskog rata antifašističkim činom. Ruku pod ruku s ljudima koji slave ubojice i ubijanje i tvog oca. Pa ne bih za sve pare na svijetu”, napisao je odvjetnik na svojem Facebooku.