TEŽAK PORAZ PROTIV BAYERNA OSTAVO POSLJEDICE: U Tottenhamu žele da Pochettino ode, a već su pozvali i Mourinha!

Niko Kovač sa svojim Bayernom napravio je pravi potres u Tottenham Hotspuru. Podsjetimo, usred Londona Bayern je čak sa 7-2 pobijedio “spurse” koji ne pamte takav debakl.

I jasno, odmah se u svakom klubu, makar bio velik poput Tottenhama – postavi pitanje trenera. Mauritzio Pochettino, sadašnji trener Tottenhama uživao je bezgranično povjerenje trenera koje je sad očito ishlapilo. Pa se nalazi pred smjenom ili se čak čeka da sam napusti brod koji se nakrivio.

Čak i navijači koji su se kleli u njega žele njegov odlazak. A kao kandidat se spominje, ni manje ni više, Jose Mourinho, čuveni trener koji je već mjesecima bez posla, otkad je otišao iz Manchester Uniteda. No, nije on jedini kandidat, iz uprave se šire informacije da se stupilo u kontakt osim s Mourinhom i s Massimilianom Allegrijem. No, prednost, favorit je ipak Mourinho. Novac očito nije problem!