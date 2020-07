TEŽAK PORAZ LIVERPOOLA: Guardiola za oproštaj razmontirao nove prvake

Autor: J.V.H.

Liverpool je ove sezone nakon 30 godina osvojio Premiership, a Pep Guardiola je prije nekoliko dana rekao da “Redse” na Etihadu čeka šampionski doček. Nije lagao.

Obećanje svog trenera u ponižavajućih 4:0 za starog prvaka pretvorili su Kevin de Bruyne, Raheem Sterling, Phil Foden i Alexander Chamberlain.

Redsi ove sezone bili uvjerljivo najbolji i najdominatniji klub u prvenstvu Engleske i potpuno su zasluženo postali prvaci, a jučerašnji debakl može se pripisati i manjku motivacije pošto su u prošlom kolu saznali da su novi prvaci Engleske.

“Je li bila važna? Mislim da smo imali briljantan stav. Problem je što je City brže razmišljao od nas. Nedostajalo nam je tečnosti u igri, a protiv ekipe kao što je City, u tom slučaju imaš strašno puno problema. Imali smo svoje šanse, imali smo periode dobre igre, ali nismo ih iskoristili i moramo se pomiriti s rezultatom. City je fantastičan. Ove sezone nisu odigrali jednu lošu utakmicu”, rekao je Klopp nakon utakmice.

Novinar je inzistirao pa ga je ponovno pitao je li stav njegove momčadi bio dobar.

“Drugi put me to pitate. Ako želite ovu priču odvesti u tom smjeru, to je vaše pravo, ali ja sam zadovoljan s pristupom koji je imala moja momčad. Ako postoji jedna momčad na svijetu koja nas ovako može razbiti, onda je to vjerojatno City. No dobit ćemo i mi priliku za revanš”, zaključio je Liverpoolov trener.