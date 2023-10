Teško bolestan se oprostio, a sad emocije budi unuka: ‘Ostao sam Srbin koji je često tvrdoglav’

Prošlo je više od devet mjeseci otkako je lani u prosincu nakon borbe s leukemijom preminuo Siniša Mihajlović, veliki srpski nogometaš, kasnije i uspješni trener, a ovih dana je Mihajlović u svojoj domovini ponovno aktualan zbog prvog dolaska njegove male unuke Violante Vogliacco u Srbiju.

Rođena u ljubavnoj vezi talijanskog nogometaša Alessandra Vogliacca i Mihajlovićeve kćeri Virginije, dvogodišnja Violante je u svojem prvom dolasku u Srbiju imala i emotivan susret sa Sinišinim bratom Draženom, koji ih je dočekao u Beogradu i potom su se otputili u Novi Sad, gdje Dražen živi.

Oproštaj je bio težak i tužan

Dolazak male unuke Siniše Mihajlovića u Srbiju dogodio se nakon tužnog i teškog oproštaja od srpskog nogometnog velikana lani sredinom prosinca, a prošlo je i nešto više od godinu dana otkako se Mihajlović u emotivnom obraćanju oprostio i sam, tada s riječima upućenima navijačima Bologne prije rastanka od tog kluba u kojem je bio trener.

Oproštaj se dogodio usred teške borbe koju nije uspio dobiti.

“Nikad neću zaboraviti poruke ohrabrenja koje sam dobio od naših navijača. Koji god dres ću ubuduće nositi, neću vam biti protivnik, već ću uvijek jedan od vas. Često mi se događalo da se pozdravljam sa navijačima, igračima, klubovima, gradovima, da kažem to zbogom. To je dio karijere nogometaša i trenera, dogodi se prije ili kasnije. Sportski ciklusi su takvi da se rađaju, razvijaju, daju zadovoljstvo, ponekad su razočaravajući i onda neminovno dođe kraj. Ništa nije vječno. Ovog puta događa mi se da na sve gledam nekako s više tuge”, poručio je Mihajlović usred borbe s bolešću lani u rujnu.

“Vaša toplina me grijala u najtežim trenutcima. Pokušao sam se odužiti potpunom posvećenošću dresu, nisam se štedio ni kad sam bio na terenu ni kad sam bio u bolničkom krevetu. Mnoge godine patnji u Italiji su me smekšale, ali me nisu promijenile. Prošao sam određene krugove, ali sam ostao Srbin koji je često tvrdoglav, otvoren i oštar, često nisam uspijevao izraziti taj osjećaj zahvalnosti”, dodao je.

“Možda ne znam kako da se dam. Previše slatkih riječi, ne znam kako se baciti u tako puno zagrljaja, ali sam odgovorio svojim grozničavim osjećajem dužnosti, ne zapostavljajući ništa u radu, ispunjavajući svoj zadatak do kraja, čak i u najdramatičnijim okolnostima, da pružim navijačima Bologne zadovoljstvo koje zaslužuju”, zaključio je Mihajlović u prošlogodišnjem teškom obraćanju nakon oproštaja od klupe talijanskog prvoligaša.

Više od godinu dana nakon emotivnog obraćanja navijačima Bologne, emocije sada budi Sinišina unuka…