TEŠKO BOLESTAN OPROSTIO SE OD NAVIJAČA: ‘Ostao sam Srbin koji je često tvrdoglav, otvoren i oštar’

Jedan od najboljih veznih igrača koje je ikad dala susjedna nam Srbija Siniša Mihajlović, na žalost nema sreće sa zdravljem i već se drugi put u tri godine bori s leukemijom.

Podsjetimo, Mihajlović je u Bolognu došao 2019. godine i postao je ljubimac navijača kluba, koji su mu iskazivali podršku tijekom prve borbe protiv zloćudne bolesti, koju je Mihajlović pobijedio, no leukemija se na žalost vratila ove godine.

Iako su mu iz kluba davali podršku prije nekoliko dana, Siniša je dobio otkaz u Bologni zbog lošeg starta u sezonu, u kojoj je, njegov sad već bivši klub, na 16-om mjestu na tablici Serie A.

Emotivan oproštaj

Mihajlovića je otkaz dosta potresao, nije se nadao kako će morati odstupiti, a kada su se slegle emocije uputio je oproštajno pismo navijačima Bologne.

While Thiago Motta is expected to take over as new coach, Sinisa Mihajlovic writes a moving open letter to the Bologna fans following his dismissal. ‘I don’t understand why I was sacked, but will always be one of You.’ https://t.co/rU0bVRK9vZ #Bologna #SerieA #SerieATIM #Calcio

