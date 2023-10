Teški trenutci za legendu Manchester Uniteda: Sir Alex Ferguson doživio obiteljsku tragediju

Tužne vijesti stižu nam iz Engleske, gdje je u 84. godini preminula Cathy Ferguson, supruga najvećeg i najtrofejnijeg trenera Manchester Uniteda Sir Alexa Fergusona.

Cathy Ferguson imala je veliki utjecaj na karijeru Sir Alexa, a on je uvijek isticao kako mu je važna podrška obitelji te koliki je pozitivni utjecaj Cathy imala na njega.

Navijači Manchester Uniteda vječno su joj zahvalni iz razloga što je ona stopirala prelazak njenog muža iz ManU-a u Tottengam, iako je cijeli posao navodno bio dogovoren.

Cathy Ferguson je rekla Sir Alexu kako ne želi Manchester zamijeniti Londonom, a ostalo je već sada povijest.

Velika tuga

Cathy i Alex Ferguson imaju zajedno tri sina, a od supruge njihovog najvećeg trenera oprostio se i Manchester United, kao i mnogi drugi klubovi i navijači diljem svijeta.

Everyone at Manchester United sends our heartfelt condolences to Sir Alex Ferguson and his family on the passing of Lady Cathy.

Lady Cathy was a beloved wife, mother, sister, grandmother and great-grandmother, and a tower of strength for Sir Alex throughout his career.

— Manchester United (@ManUtd) October 6, 2023