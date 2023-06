Teški trenutci za klub bivšeg Vatrenog: Zbog dugova svi igrači su na prodaju

Iako su se uspjeli izvući iz neugodne situacije u koju su upali početkom sezone i na kraju ponovno osvojiti Europa ligu protiv Rome, Sevilla se nalazi u jako teškoj financijskoj situaciji.

Marca je donijela vijest, kako su svi igrači Seville na prodaju, zbog duga kluba koji iznosi 90 milijuna eura, objavio je i predsjednik kluba Pepe Castro, nakon sastanka kojeg je jutros odradio s upravom.

Tako je jedan od prvih koji bi se mogao naći na putu prema novoj destinaciji i naš Ivan Rakitić, koji ima najvišu plaću od svih nogometaša Seville.

🚨 Sevilla faces debts of €90M and declared that the ENTIRE squad is on the market! 🤯😲

