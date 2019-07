Photo by Emilio Andreoli/Getty Images

TEŠKI DANI ZA VATRENOG! Ako Perišić ne ispuni ovaj zadatak leti van iz Intera

Dolaskom Antonija Contea, započela je nova era Intera. Talijan je bio vrlo decidiran na svojoj prvoj medijskoj konferenciji. Najavio je promjenu filozofije i sustava u 3-5-2, što je bilo i za očekivati jer to napravi gdje god dođe, ali što to znači konkretno za Ivana Perišića, hrvatskog reprezentativca koji igra lijevo krilo za ‘nerazzurre’.

Perišić igra poziciju koju Conte ne koristi, onu krilnog napadača, a ako želi ostati i opstati kod Contea morat će se prekomandirati na poziciju lijevog beka, odnosno ‘wing’ beka. Perišić će morati drastično poraditi na obrani, a to mu do sada nije baš najbolje išlo jer se od njega to gotovo nikada nije niti tražilo.

Ako se Perišić na pripremama, odnosno u sljedeće tri utakmice ne dokaže na toj poziciji, Talijani sumnjaju da 30-godišnji Perišić može ispuniti taj zadatak i prilagoditi se te smatraju kako će ga Conte gotovo sigurno otpisati. Zamjena je već spremna i to igrač koji savršeno zadovoljava Conteove kriterije. Riječ je o 24-godišnjem brazilcu s talijanskom putovnicom, Emersonu Palmieriju. On je ofenzivni bek sposoban igrati po cijeloj liniji s podjednakim kvalitetama u obrani i napadu.

Perišić će se, spomenimo, morati dokazivati na nadolazećoj turneji i to protiv, Manchester Uniteda, Juventusa i PSG-a.

Pitali su Contea hoće li tražiti od Perišića isto što i Mourinho od Eto’oa, kada ga je prekomandirao na beka.

“Eto’o je bio napadač i ne bih ga uspoređivao s Perišićem. Međutim, podsjetio bih da se on žrtvovao za klub i borio za Inter i želim da moji igrači to isto rade. Eto’o je dijelio ideju zajedništva, žrtvovanja za veće dobro. Mislim da će tako i Perišić. Težim igračima koji misle ‘mi’, a ne ‘ja’. Ako netko nije spreman za to, možemo krenuti dalje i oprostiti se”, izjavio je Conte.

Talijani su uvjereni kako je to jasan signal Perišiću da se mora prilagoditi.