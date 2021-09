TEŠKE RIJEČI BIVŠEG GOLMANA BIH:’ Vode nas kriminalci, umjesto da ujedinjujemo zemlju, mi smo eBay stranica za prodaju igrača’

Reprezentacija Bosne i Hercegovina pamti i bolje dane.

Jučer su u prijateljskoj utakmici pobijedili Kuvajt rezultatom 1:0. Smail Prevljak bio je strijelac jedinog pogotka, a posebnu pozornost privukle su skoro prazne tribine stadiona u Zenici.

Bila je ovo prva pobjeda za Zmajeve još od 2019. godine.

Svoje nezadovoljstvo nogometnim savezom Bosne i Hercegovine te praznim tribinama, iskazao je bivši kapetan reprezentacije, Asmir Begović.

“Vode nas kriminalci: Vico, Miske, Petev, to je grupa menadžera…Umjesto da budemo ekipa koja ujedinjuje zemlju, mi smo postali eBay stranica za punjenje džepova kriminalaca. Eto vam…”, napisao je Begović na Twitteru.

Correct. Led by criminals. Vico, Miske, Petev, a band of agents. Instead of being a football team uniting a country we have become an eBay page to fill the pockets of criminals. Eto vam…. https://t.co/YYdqLt84UX

— Asmir Begovic (@asmir1) September 4, 2021