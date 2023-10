Teške optužbe na račun zvijezde Napolija: ‘Poslao je policiju da pretuče moju ženu’

Jedan od najboljih napadača današnjice, Victor Osimhen, optužen je od stane svog šogora Osita Okolo da je poslao policiju da pretuče njegovu suprugu.

Okolo je na Twitteru optužio Napolijevog napadača za zlostavljanje vlastite sestre. Navodno je između njih došlo do raskola zbog neriješenih financijskih računa kada je Osimhen prelazio iz Lillea u Napoli.

Šogor od Nigerijca traži iznos od 400 tisuća eura. Na bivšem Twitteru poslao je podosta zastrašujuću poruku u kojem je sjajnog napadača Napolija optužio za broje stvari.

“Ti si zao, Victore Osimhenu. Sve što sam tražio je da mi platiš proviziju koju sam zaslužio. Umjesto toga, poslao si policiju da pretuče i zlostavlja moju ženu, a tvoju sestru koja je završila na nigerijskim ulicama. Platit ćeš za ovo.”

@OfficialDSSNG has gone rogue. Victor Osimhen sends dsssng to forcefully abduct his sister (my wife) over a matter that is still in court bw myself and him. @MobilePunch @AishaYesufu @ruffydfire @DavidHundeyin @nff @sscnapoli @PoliceNG @TheNationNews @lindaikeji @GaryLineker pic.twitter.com/ZOBa9ZfXUx

— Osita Okolo (@ositaokolo) October 10, 2023