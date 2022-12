(VIDEO) TEŠKE MUKE ZA REAL, AKTIVIRALI I MODRIĆA: Biliću se ‘zacrnilo’ za kraj godine, ispričavao se navijačima

Nije bilo dugog predaha za Luku Modrića nakon što je s Hrvatskom prije dva tjedna slavio broncu na Svjetskom prvenstvu u Katru. Nakon što je bio na odmoru s obitelji na Maldivima, Modrić se ranije ovog tjedna vratio na trening, odbijajući dodatni predah koji mu je bio ponuđen, a jučer kasno navečer već je bio u akciji za Real u završnici gostujuće utakmice protiv Valladolida u kojoj su se Madriđani jako namučili u 15. kolu španjolske Primere.

Modrić je ušao u igru u 88. minuti, u razdoblju u kojem su pala oba Realova gola u dolasku do 2:0. Dvostruki strijelac bio je Karim Benzema, prvo iz penala u 83., a potom iz igre u 89. minuti. Akciju za drugi gol pokrenuo je upravo Modrić, nedugo nakon ulaska u igru. Prije toga, u 82. je zbog nesportskog ponašanja bio isključen Valladolidov napadač Sergio Leon nakon što je u Realovu korist bio dosuđen penal iz kojeg su Madriđani došli do 1:0.

Prvi Realov gol pogledajte ovdje, a drugi, u akciji u kojoj je sudjelovao Modrić – ovdje.

Real je poslije ove pobjede barem privremeno na vrhu ljestvice, sada s bodom prednosti pred drugoplasiranom Barcelonom. Prije ulaska u 2023., Barca će svoju posljednju utakmicu u godini igrati danas. Čeka je gradski derbi protiv Espanyola.

🥹😍 All I want in 2⃣0⃣2⃣3⃣ is more celebrations like this! #HalaMadrid

Real će ponovno biti u akciji u utorak, u utakmici 16-ine finala španjolskog Kupa kralja protiv četvrtoligaša Cacerena, a u prvenstvu će novi izazov imati sljedeće subote u 16. kolu, još jednom u gostima, protiv Villarreala.

U Engleskoj nije bilo sretnog završetka 2022. za Slavena Bilića na klupi Watforda. Nekadašnji hrvatski izbornik je sa svojom momčadi imao težak poraz u 25. kolu Championshipa, u drugom razredu tamošnjeg klupskog nogometa, s 4:0 u korist Swanseaja koji je uvjerljivo slavio kod kuće.

Watford je bio u igri do završne faze utakmice, ali Bilićevoj momčadi se nakon toga sve raspalo u posljednjih 15-ak minuta. Prvi gol za Swansea zabio je Joel Piroe (39′), a odluka je pala golovima Liama Cullena (74′), ponovno Piroea (78′) i Joela Latibeaudierea (87′) za visoku pobjedu domaćih.

Nakon susreta, Bilić se u prvoj reakciji ispričao navijačima ističući da to nisu zaslužili gledati.

🗣️ "I was thinking about the supporters during the game. I just want to apologise to the supporters, to the fans. They didn't deserve this."

Bilić on tonight's defeat.









Bilić on tonight’s defeat.#WatfordFC pic.twitter.com/kcF2I0AolZ

— Watford Football Club (@WatfordFC) December 30, 2022