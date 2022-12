TEŠKA PALJBA PO PISKIJU I SRBIJI: ‘Treba jednom zauvijek maknuti fašistička skandiranja sa stadiona’

Tek što su se Orlovi vratili u otadžbinu, gdje ih na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu nije dočekalo mnoštvo razgaljenih navijača kako su sanjali, ali dočekala ih je prijava FIFA-i Nogometnog Saveza Kosova, zbog ponašanja Dragana Piksija Stojkovića tijekom utakmice protiv Švicarske.

Podsjetimo, Piksi je nakon što je njegova momčad preokrenula 1:0 u 2:1 golom Vlahovića, počeo sipati psovke na račun ‘Šiptara’ i njihovih majki, uz spominjanje Boga i slično.

Naravno sve je zabilježeno kamerama na stadionu pa je Piksijev ispad išao uživo diljem svijeta, a onima kojima su poznati jezici koji su se govorili u bivšoj Jugoslaviji, nije trebalo umijeće čitanja s usana.

Prijava FIFA-i

“Isticanje slogana s političkim porukama i rasistički pozivi Albancima čuli su se tijekom čitavog meča, a o njima su izvještavali i svjetski mediji. Besmislena je i apsurdna mržnja kojom se godinama pothranjuje mišljenje u susjednoj državi prema albanskom narodu općenito. Savez Kosova zahtijeva od FIFA-e istragu ovog slučaja i sankcije za Fudbalski savez Srbije, kako bi jednom zauvijek fašistička skandiranja nestale s nogometnih stadiona i događaja poput Svjetskog prvenstva”, piše u priopćenju NS Kosova.

BREAKING: FFK have submitted a complaint to FIFA for the racist insults and calls of the serbian coach and serbian fans towards the Albanians during @FIFAWorldCup match between Switzerland and Serbia.

https://t.co/LGs8SJdfvF

— Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) December 4, 2022