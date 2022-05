TEŠKA OZLJEDA MODRIĆEVOG SUIGRAČA: ‘Da sam bio na terenu još 20 minuta, nikad više ne bih igrao’

Autor: Dnevno.hr/I.L

Dani Ceballos jedan je od velikih talenta španjolskog nogometa. S 25 godina član je Real Madrida, a karijeru je započeo u Betisu, a nastupao je dvije godine u Arsenalu.

Ove sezone nije se naigrao zbog ozlijede koje je zadobio nastupajući za Španjolsku na Igrama u Tokiju prošlog ljeta. Pauzirao je pet mjeseci, a na Igrama je došao do srebra:

‘Bilo je to najgorih pet mjeseci u mojem životu. Zglob mi nije reagirao. Pokušao sam igrati finalnu utakmicu, s time da su mi liječnici rekli da imam ozljedu zbog koje ću propustiti dva-tri tjedna. No po povratku u Madrid ispostavilo se da je došlo do frakture. Liječnici su mi rekli da, da sam igrao još 20 minuta, više ne bih mogao igrati nogomet’.





Teško se probiti u Real

Dvije godine proveo je u Arsenalu zbog jake konkurencije u Realu, ali najbolji igrač U21 Eura 2017. spreman je igrati za Real i dokazati kvalitetu:

View this post on Instagram A post shared by Daniel Ceballos Fernandez (@danifuli10)

‘Trener Carlo Ancelotti je vidio kako radim na treningu. Vjerujem da je rekao kako sam trebao više igrati. Prvi dolazim i zadnji odlazim s treninga. Navijači znaju da sam sposoban igrati za Real.’