TEŠKA BOLEST ZAUSTAVILA KARIJERU HNL IGRAČA: Dva i pol mjeseca traje muka sjajnog veznjaka!

Autor: J.Č

Antonio Ivančić, nogometaš NK Istre, ima zdravtsvenih problema te nije na raspolaganju treneru Gonzalu Garciji već duže vremena.

Naime, svoju posljednju utakmicu za klub iz Pule odigrao je 18. srpnja protiv Hrvatskog Dragovoljca. Nekoliko dana poslije ga je iznenada ‘uhvatila’ bolest koju se na prvu nije moglo detektirati.

Koljena i gležnjevi su mu otekla, a nakon dodatnih liječničkih pretraga ustanovljen je artritis. Upalna je to bolest koja najčešće zahvaća zglobove. Postoji više varijanti ove bolesti, a najopasniji je bakteriološki artritis koji se može dokazati klicama u zglobu. Također, bolest možemo podijeliti po području koje zahvaća, monoartritis (oboljenje jednog zgloba) i poliartritis (nekoliko zglobova).

Počeo u Dragovoljcu

Ovaj 26-godišnjak karijeru je započeo u mlađim uzrastima Hrvatskog Dragovoljca, a prve seniorske korake napravio je u zagrebačkom NK Trnju.

Godinu dana poslije, Rudeš ga dovodi u svoje redove zbog dobrih nastupa u Trnju. Za Rudeš je nastupao tri sezone. Bio je član momčadi i kada su osvojili 2. HNL te prešli u prvu. 65 puta je nastupio u ligaškim utakmicama za Rudeš, postigao je dva pogotka.

Nakon jedne sezone za Rudeš u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi, odlazi u redove Istre bez odštete. Ovo mu je četvrta sezona za klub s Aldo Drosine, a prošla sezona posebno je bila produktivna jer je zabio ‘čak’ pet pogodaka.

Treba nadoknaditi propušteno

“Radim ono što je dozvoljeno, to je vožnja bicikla. Svaki dan po dva-tri sata pedaliram. Brzo mi se umori noga, no to je normalno s obzirom na pauzu od dva i pol mjeseca. Sve je na stand-byu. Glavna misao mi je ta da se potpuno vratim u pogon”, započeo je Ivančić za Sportske Novosti.

Nakon dva i pol mjeseca izbivanja s terena, sigurno se nije lako vratiti.









“Ne, ne ovaj peh me bar vratio u Zagreb, tu mi je obitelj i djevojka. Svi zajedno me maksimalno podržavaju. Jedva se čekam vratiti u normalan proces rada, no moram bit strpljiv i mudar”, nastavio je 26-godišnjak.

“Je, odužilo se. Sve mi nedostaje, nisam mogao ni pomisliti da će mi se ovako nešto dogoditi samo od sebe. Tišti me ta neizvjesnost, iščekivanje vijesti da mogu nazad na teren, no opet s druge strane, držim se pozitivnog duha i uvjeren sam da ću se uskoro vratiti u normalu”, zaključio je ofenzivni vezni Istre.