Teroristički napad prekinuo utakmicu u srcu Europe, a UEFA onda sve presjekla

Nakon što je ranije ovog tjedna utakmica Belgija – Švedska u Bruxellesu bila prekinuta nakon vijesti o terorističkom napadu s ljudskim žrtvama među švedskim državljanima s navijačkom obilježjima, UEFA je presjekla i donijela odluku da nastavka ovog dvoboja neće biti.

U trenutku prekida bilo je 1:1, a taj rezultat ostat će ubilježen i donijet će Belgijcima i Šveđanima po bod u njihovoj skupini kvalifikacija za Euro 2024. u Njemačkoj.

U toj grupi su Belgija i Austrija već osigurale odlazak na Euro s prve dvije pozicije, dok Švedska više ne može do jednog od prva dva mjesta.

Presudnu riječ u prekidu utakmice u Bruxellesu imali su igrači nakon što je do njih na poluvremenu došla vijest o terorističkom napadu s ljudskim žrtvama.

Nastavka ovog dvoboja neće biti, a UEFA je objavila i vijesti povezane s ratnom eskalacijom u Izraelu, s objavom da do daljnjega na izraelskom tlu neće biti utakmica pod ‘kapom’ krovne europske nogometne organizacije.

Pored toga, izraelski Maccabi Haifa povukao se iz Lige prvaka mladih, kako je izvijestila UEFA.

