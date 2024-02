Teniskim lopticama prekinuta povratnička utakmica Bjelice, Hrvatu na drugoj strani stradala glava

Nakon odrađene suspenzije koju je dobio zbog nedavnog udaranja Leroya Sanea u dvoboju s Bayernom, Nenad Bjelica vratio se na klupu Union Berlina u utakmici protiv Wolfsburga kojem je trener Niko Kovač, no taj susret 21. kola njemačkog prvenstva doživio je prekid tijekom prvog poluvremena zbog prosvjeda s tribina.

Navijači su počeli bacati teniske loptice u teren u znak prosvjeda protiv ulaska privatnog kapitala u njemački nogomet, u najavljeni posao s jednim strateškim partnerom, što kod dijela ljubitelja nogometa nije palo na plodno tlo. Poruka je poslana teniskim lopticama s tribina, zbog čega su igrači bili privremeno poslani u svlačionice prije nego je utakmica nastavljena.

Zaustavljanje igre dogodilo se nakon što je na semaforu bilo 0:0, u susretu u kojem je Wolfsburgov trener Kovač poslao Lovru Majera na teren od prve minute, dok Bjelica na raspolaganju nema ozlijeđenog Josipa Juranovića, zbog problema s mišićem zbog kojeg pauzira od druge polovice siječnja.

