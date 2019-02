TEK SU GA PROGLASILI MRTVIM, A VEĆ SE LEŠINARI: Cardiffu prijeti tužba i oduzimanje bodova zbog ružne geste

Briitanski mediji tvrde da bi njihov premijerligaš Cardiff mogao biti kažnjen ukoliko francuskom Nantesu ne isplati 15 milijuna funti ugovorene odštete za usluge Emiliana Sale. Mladi Argentinac je u četvrtak navečer pronađen i izvučen iz olupine malog zrakoplova Piper Malibu koji se prije desetak dana srušio u more u engleskom Kanalu. No, to prema tvrdnjama Britanaca ne bi trebalo spriječiti velški klub da isplati Francuze.

Iako su iz Cardiffa već rekli kako zbog nastale situacije u kojoj je Emiliano Sala izgubio život neće platiti odštetu za nogometaša, službeni Nantes nije dobro primio tu vijest. Francuski prvoligaš službeno je opomenuo Velšane kod Svjetske nogometne federacije (FIFA), a prijeti se i tužbama u slučaju nepodmirivanja prve od tri ugovorene rate.

“Nisu li ispunjene pojedine stavke određene ugovorom, posljedice su zajamčene od opomene pa sve do gubitka prvenstvenih bodova. Premda govorimo o ljudskoj tragediji, važno je istaknuti i financijsku stranu. Nantes je prodajom izgubio ključnog igrača i kroz financijsku prizmu treba biti isplaćen kako je ugovorom dogovoreno”, poručio je, vodeći se pravnim regulativama, Gianpaolo Monteneri, talijanski stručnjak za sportsko pravo,

“Dva su moguća rješenja. Obje stranke obraćaju se Svjetskoj nogometnoj federaciji i predmet se na prvom stupnju dostavlja Odboru za status igrača. Naravno, uz mogućnost žalbe Arbitražnom sportskom sudu. Moguće je i da se stranke direktno susretnu na Arbitražnom sportskom sudu. Vjerujem kako će Nantes i Cardiff ishoditi prikladno rješenje”, zaključio je Gianpaolo Monteneri za Press Association.