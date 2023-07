Tata je Vatrenom vukao sve poteze u životu, pa i jedan sramotni: Sad ga je nakrcao milijunima, ali pamti se jedan potez

Marcelo Brozović postao je potpisom ugovora za Al Nassr najplaćeniji nogometaš u povijesti hrvatske, a hoće li zaraditi 100 ili 80 milijuna eura, zapravo je nebitno, jer se Marcelo osigurao dovoljno za pet života.

Ipak nije sve teklo glatko što se tiče pregovora s klubom Cristiana Ronalda, zadnjih dana čak se govorilo o mogućem odustajanju Saudijaca, ali onda se uplela alfa i omega obitelji Brozović, otac Ivan i stvra je brzo riješena.

Potezom otkaza agentima svog sina i uzimnajem novih, koji su ekspresno organizirali sve potrebno za potpis ugovora, tata Ivan još je jednom napravio presudan potez u karijeri svog sina.

“Otac i sin Brozović izveli su blitzkrieg u Parizu. Igračev otac Ivan uzeo je nove agente, Francuze, koji su zato tamo organizirali liječnički pregled i završne pregovore. Očito su Brozovići otkazali dosadašnjim Marcelovim zastupnicima, onima koji su dogovorili produljenje ugovora s Interom prije godinu dana. S novom ekipom pregovarača sve je išlo ekspresno. Nakon što je prošao liječnički, Epic Brozo i njegov otac sve su s novim poslodavcima dogovorili u luksuznom hotelu Shangri La”, tako su opisali transfer Brozovića Talijani.

More on Marcelo Brozović deal. Fee will be €18m, medical tests completed on Friday with Al Nassr as expected. 🟡🔵 #AlNassr

Documents being checked now with lawyers on both clubs and player side, then time to sign three-year deal for Brozović to Al Nassr.

Here we go confirmed. pic.twitter.com/MecV7wuYQK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023