Tata je bio sjajan u Hajduku, a sina je usmjerio Hrvatskoj: Velikog talenta sad neviđeno hvale

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska je kroz godine imala niz velikih talenata čiji se potencijal hvalio, mnogi su nakon igračkog odrastanja postali sjajni igrači, a sada se tome nada i novi nadareni nogometaš, 17-godišnji Noa Skoko, vezni igrač napadačkog usmjerenja, koji svoj put gradi u mladoj momčadi Hajduka.

Mladi Noa je s Hajdukom povezan i obiteljski s obzirom na to da je tata Josip svojedobno bio odličan u dresu splitskih Bijelih. Rođen u Australiji, Josip Skoko bio je reprezentativac te zemlje, no sina je usmjerio u hrvatski dres, odakle su Josipu korijeni. Noa je u akciji u hrvatskoj reprezentaciji u uzrastu do 17 godina, a o njegovu potencijalu piše The Guardian koji je mladog igrača smjestio u ugledno društvo.





Noa Skoko je jedan od velikih talenata koji dolaze na popisu The Guardiana sa 60 najboljih nadarenih igrača u nogometnom svijetu. U opisu što može na terenu, za 17-godišnjeg hajdukovca je stigla usporedba s ocem, ali i dodatak da ima potencijal i za veće stvari u karijeri.

Svestran igrač

Noa Skoko je svojim potencijalnom privukao pažnju na način da je sada u uglednom društvu The Guardiana, a o njegovoj igračkoj kvaliteti pričao je Toni Golem, Noin nekadašnji trener u mlađim dobnim kategorijama u Hajduku.

“Radi se o golemom talentu kada govorimo o kreaciji igre, a pored toga, jako brzo uči”, rekao je Golem.

“Kvaliteta mu je i da se nikad ‘ne gasi’, trči cijelu utakmicu”, dodao je Toni Golem.









Što će u nastavku karijere napraviti ovaj mladić rođen u Engleskoj pokazat će vrijeme. Noa je u Engleskoj rođen u razdoblju dok je tata Josip bio član Wigana, a za sada, njegov reprezentativni put odvija se u hrvatskom dresu, s mogućnošću da jednog dana dođe i do najjače reprezentacije.

Nova pohvala govori o njegovu potencijalu, a na uglednom popisu je i još jedan igrač koji bi možda mogao zaigrati za Hrvatsku, 17-godišnji veznjak Oliver Lukić. Trenutno je mladi austrijski reprezentativac, no nije isključena šansa da se kasnije u karijeri okrene Vatrenima.

Lukić je sada u austrijskom Lieferingu, a i njegov igrački razvoj će se pratiti.