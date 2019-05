Tarik Filipović podržao Ćirinu kampanju za Pupovca! Oglasili se i Srbi: Spominju Antu Gotovinu

Autor: dnevno.hr

Hrvatski nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević, ovih se dana našao u središtu pažnje javnosti, a dio nacije osuđuje ga stoga što je pristao dati potporu SDSS-u sudjelujući u njihovoj kampanji za euroizbore. Ćiro je nekoć bio veliki štovatelj i prijatelj pokojnog predsjednika Tuđmana, a o njemu su progovorili i u RTS-ovom magazinu Oko. Kako tvrde, riječ je o jednoj od rijetkih ljudi u regiji, koji ima moć spojiti Dodika i Sarajevo, Dinamo i Crvenu zvezd, Antu Gotovinu i Dejana Jovića. Ćiro koji je Hrvatskoj donio treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu, što je jedan od najvećih uspjeha našega sporta, bio je i kandidat za predsjednika, a u javnom prostoru slovio kao simpatizer HDZ-a, međutim u 84-oj godinmi života odlučio je podržati SDSS, a u tome potporu ima i od glumca Tarika Filipovića, koji vjeruje da je time samo pokazao da je dobar čovjek.

”I ja mislim da je pokrenuo jednu lavinu koja će se dobro odraziti na hrvatsko društvo jer on je rekao ukratko – to su moji sugrađani i jedna od stranaka na političkoj sceni – u čemu je problem? Onoliko si velik koliko manjina možeš štititi u životu i ja se potpuno slažem s njegovom gestom”, rekao je Filipović za RTS. I srpski novinar Ratko Domitrović očitovao se o Ćirinoj kampanji.

”Da su meni stavili deset Hrvata na popis i rekli: Pokaži jednog koji će sudjelovati u kampanji za srpsku stranku, bez razmišljanja bih pokazao Ćiru Blaževića. Ćiro je bio u HDZ-u, bio je kućni prijatelj Tuđmana, igrali su tenis, ali nikada nije ni dvosmisleno rekao ništa protiv Srba”, kazao je. Književnih Muharem Bazdulj, iz Travnika ovom odlukom također nije iznenađen.

”Mada je bio nepredvidljiv. On je iz Bojne, to je jedno brdo danas skoro u centru Travnika, iz jedne prilično siromašne obitelji i on je uvijek govorio – da se u mojim uvjetima rodio Fabio Capello, on ne bi dobacio ni do Turbeta”, konstatirao je.