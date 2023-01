TAMO HRVATA JOŠ NIJE BILO! Novi velikan u igri za Vatrenog, raste broj zainteresiranih

Otkako je završeno Svjetsko prvenstvo u Katru, na kojem je bio standardan desni bek brončanih Vatrenih, Josip Juranović postao je zvučna priča zbog potencijalnog odlaska iz Celtica. Juranović je sa škotskim klubom ugovorno vezan još dugo, do ljeta 2026., a interesu za njegovo dovođenje ove zime pridružio se još jedan klupski velikan.

Kako donosi Sky Sports, 27-godišnji Vatreni je jedna od ‘meta’ Manchester Uniteda, u kojem bi, ode li ondje, ispisao povijest s obzirom na to da u Man Unitedu još nije bilo hrvatskih igrača.

Sky Sports objavio je da je Juranović na oku kluba s Old Trafforda, a pritom nije jedini desni bek, ali drugi nisu imenovani. Sve ovisi o raspletu situacije sa sadašnjim igračem Man Uniteda na toj poziciji, Aaronom Wan-Bissakom, s obzirom na to da treba vidjeti računa li na njega još uvijek trener Erik ten Hag.

Dok se gleda prema Juranoviću, desnog beka Vatrenih su na jednom profilu koji na Twitteru prati vijesti iz Man Uniteda približili u kratkom predstavljanju.

