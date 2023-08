Talijanski ekspert seli Livakovića u ponoćnoj objavi: Dva kluba u igri, jedan u prednosti

Dominik Livaković večeras igra novu veliku europsku utakmicu u Dinamu, ovog puta protiv AEK-a u borbi za preokret u trećem pretkolu Lige prvaka u Ateni. U Zagrebu je AEK došao do 2:1 u prvoj utakmici, a prije uzvrata u kojem je ulog velik, čeka se odgovor na pitanje hoće li to biti posljednji Livakovićev nastup na golu momčadi Igora Bišćana prije odlaska.

O izgledima da se to dogodi je kasno jučer na Twitteru, sada X-u, informaciju imao Rudy Galetti, talijanski stručnjak za transfere. Galetti je malo prije ponoći objavio da je načelni dogovor o odlasku hrvatskog reprezentativnog golmana iz Dinama u turski Fenerbahče na snazi, ali još se čeka potvrda transfera.

Galetti piše da je potreban konačni odgovor iz vrha Dinama o odlasku Livakovića, a za to treba pričekati uzvratnu utakmicu protiv AEK-a koja u večerašnjem terminu počinje u 20:45 sati.

🚨🤝 #Livakovic–#Fenerbahce, the agreement with the GK and #DinamoZagreb is still valid and in place, confirmed. ✅

⚠️ Just the final approval of the 🇭🇷 club’s President is missing: he wants to wait the result of the #UCL return match (tomorrow vs #AEK) before giving an answer. pic.twitter.com/RiI6o4stUj

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 18, 2023