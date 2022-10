TALIJANI ZATRAŽILI IZRUČENJE ZVIJEZDE: Osuđen na devet godina zatvora, ali ne zna se hoće li iza rešetaka

Trebao je postati jedna od najvećih zvijezda koje su ikada stigle iz Brazila, igrao je za Santos, Real Madrid, Manchester City, Milano, a baš iz perioda provedenog u Italiji Robinho nema lijepe uspomene.

Brazilac je još siječnju 2013. godine, uz još petoricu prijatelja, silovao jednu Albanku nakon što su je ponudili pićem u jednom disco klubu i sada mu taj strašan čin dolazi na naplatu.

Naime, nakon suđenja Robinhu je izrečena kazna od devet godina zatvora, ali se bivši nogometaš nije pojavio na izdržavanju kazne pa je Italija zatražila izručenje bivše velike zvijezde.

🚨 Italy are demanding the extradition of Robinho, who is in Brazil, after being sentenced to nine years in an Italian prison for a rape committed in 2013, while playing for AC Milan.

An international arrest warrant was issued last February. The player denies the accusations. pic.twitter.com/gh9V1ZzMi4

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 5, 2022