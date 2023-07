Talijani ne mogu do Livakovića: Drugi favorit isplivao, spremni su za Dinamovu cijenu

Dominik Livaković uskoro bi trebao započeti novu sezonu na golu Dinama, a hoće li hrvatski reprezentativni čuvar mreže ostati sa zagrebačkim Plavima, na to još nema odgovora.

Nedavno, u prvom je planu bila ponuda Fiorentine za Livakovićevo dovođenje, no po informacijama iz Italije, klub iz Firence ne može do hrvatskog reprezentativnog golmana jer je ponuda bila s odštetom od šest milijuna eura, premala za ono što Dinamo traži.

Talijanski klub s takvom ponudom ne može do Livakovića, no u igri su i drugi, s interesom Fenerbahčea i Villarreala, kako je objavio Fabrizio Romano.

Understand Villarreal and Fenerbahçe have submitted proposals for Dominik Livakovic in addition to Fiorentina. 🚨🟡🇭🇷 #transfers

€6m bid from Fiorentina, still not enough to convince Dinamo Zagreb. Villarreal and Fenerbahçe are in the race. pic.twitter.com/fPEvTiP163

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023