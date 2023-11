Talijani na tragu nove nade Vatrenih: Dinamo žele omekšati s 13 milijuna eura

Hrvatska je na okupu uoči utakmica protiv Latvije i Armenije u kvalifikacijama za Euro 2024. u Njemačkoj, a prvi put u krugu momčadi koju vodi Zlatko Dalić, s Vatrenima je i 20-godišnji Dinamov veznjak Martin Baturina koji je ovih dana zanimljiv u Italiji.

O Baturini piše La Gazzetta dello Sport, najpoznatiji talijanski sportski list, s objavom informacije da Baturinu želi dovesti Atalanta u kojoj već igra jedan hrvatski reprezentativac, Mario Pašalić.

Kako tvrde izvori koji u Italiji donose informaciju o mladom veznjaku Dinama, sada i u krugu najjače hrvatske reprezentacije, posao je blizu realizacije. Atalanta za dovođenje Baturine nudi Dinamu odštetu od oko 13 milijuna eura.

Talijani tvrde da se ova priča ‘kotrlja’, ali za Baturinu bi se moglo tražiti i više s obzirom na to da se njegova vrijednost na nogometnom tržištu procjenjuje i do 15 milijuna eura.

Atalanta are showing an interest in Dinamo Zagreb’s Martin Baturina according to Gazzetta. The 20 year old attacking midfielder is valued at 12-15m Euro. pic.twitter.com/v7qYCJgDVI

— Atalanta BC News (@AtalantaBC_News) November 15, 2023