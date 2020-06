TALIJANI HVALE IMOĆANINA: ‘Rebić je Milanov vrag za rušenje Stare dame’

Autor: J.V.H.

Italija će nakon tri mjeseca suspenzije zbog pandemije koronavirusa ponovno moći uživati u prvoklasnom nogometu.

U uzvratnoj utakmici polufinala kupa za deset dana Juventus dočekuje Milano, nakon što je prvi susret na San Siru završio bez pobjednika (1:1).

Talijanska Gazzetta dello Sport kao jednog od glavnih aduta Milana u velikom derbiju vidi fantastičnog člana reprezentacije Hrvatske, Antu Rebića.

“Gol protiv Juventusa na San Siru zabio je Rebić, a on će biti i u Torinu, s vragom na ramenu. Prilika je to i za Rafaela Leaa da napokon zasja do kraja. Ipak, Milan nije pobijedio Juventus u Kupu od 1985. A treba i spomenuti kako je Zlatan puno više od igrača za ovaj Milan: on je hrabrost, duša, snaga.”

Ante Rebić se preporodio dolaskom u klub Šveđanina Zlatana Ibrahimovića (38) koji neće nastupiti u ovome dvoboju zbog nedavno zadobivene ozljede. Drugi uzvrat polufinala igraju Napoli i Inter, a Napolitanci imaju 1:0 iz prvog ogleda.