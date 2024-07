Talijan objavio ponoćnu novost o Rakitiću, u Splitu su već na nogama

Posljednjih dana, zagrijala se atmosfera oko mogućeg dolaska Ivana Rakitića u Hajduk u novoj sezoni, a oko ponoći, s novostima se u ovom poslu javio talijanski novinar Nicolo Schira, pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu. Na nekadašnjem Twitteru, sada X-u, Talijan tvrdi da se posao približava realizaciji.

“Ivan Rakitić je sve bliže Hajduku iz Splita”, napisao je Schira o trenutnom stanju stvari dok Hajduk traži novo zvučno pojačanje. Dođe li do realizacije, za Rakitića bi to bilo prvo iskustvo u hrvatskom klupskom nogometu, a na terenu, mogao bi se ponovno spojiti s bivšim reprezentativnim suigračem Ivanom Perišićem.

Na Hajdukovoj strani, posao vodi još jedan Rakitićev nekadašnji suigrač iz dresa reprezentacije, Nikola Kalinić, sada sportski direktor splitskih Bijelih. Nakon što je riješeno trenersko pitanje dovođenjem slavnog bivšeg talijanskog reprezentativca Gennara Gattusa na klupu, Kaliniću su sada u fokusu igračka pojačanja.

