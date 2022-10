TALIJAN NAHVALIO HRVATA KAO DA MU JE ‘ROĐENI’: ‘Apsurdno je da igrač njegovih tehničkih kvaliteta igra u Rijeci’

Novi trener Rijeke Serse Cosmi vrlo je zanimljiva osoba koja govori stvari koje možda neki drugi trener ne bi izgovorio u njegovoj situaciji, ali izjava o Alenu Halilović mogla bi loše pasti vrhuški kluba s Kvarnera.

Cosmi i dalje čeka svoju prvu pobjedu na kormilu Rijeke, a sada izgleda kako će dobiti pomoć jednog igrača za kojeg on smatra kako mu zapravo po kvaliteti nije mjesto u Rijeci.

Alen Halilović zaliječio je ozljedu i napokon je spreman nastupiti za svoj novi klub, kojem bi njegova kvaliteta mogla napokon donijeti pomak s posljednjeg mjesta SuperSport HNL-a.





U svom oduševljenju oko povratka Halilovića, Cosmi je izrekao nešto što možda nije dobro promislio kada je to ispalio, u najavi derbija začelja protiv Gorice.

Predobar za Rijeku

“Alen je napokon spreman i zdrav, igrat će. Iznimno je važan za ekipu, a važno je samo da on shvati da je to tako i da ga momčad treba. Imao sam priliku trenirati jako puno igrača koji su poslije postali vrhunski, poput Di Natalea, Milita, Miccolija, Cuadrada do Materazzija i Petkovića”, nahvalio se Cosmi pa ispalio:

“Halilović spada u tu kategoriju, iskače kvalitetom, ali apsurdno je da igrač njegovih tehničkih kvaliteta, uz dužno poštovanje, igra u Rijeci. To znači da je u prošlosti napravio neke greške. Alen ima i kvalitetu i godine da bi mu ovo bio novi, možda i bolji početak. Ali, to ne ovisi o predsjedniku, treneru, navijačima, mami ili tati, već isključivo o njemu”, rekao je Cosmi o bivšem velikom talentu hrvatskog nogometa.

Za derbi začelja i Rijeka i Gorica su do sada skupile mizernih šest bodova Cosmi je rekao kako je to utakmica od velike važnosti, a vjerojatno o ishodu iste ovisi i ostanak Talijana na klupi Fiumana.