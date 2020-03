Talentirani engleski reprezentativac odlazi iz Bundeslige: Vraća se kući!

S crno-žutima Sancho ima ugovor do ljeta 2022. godine, te je nedavno odbio produžiti ugovor. Navodno, on se želi vratiti u Englesku i to će mu biti glavni cilj na ljeto.

Jadon Sancho odličnim predstavama u Bundesligi skrenuo je pozoornost europskih divova na sebe i teško je vjerovati da će i iduće sezone nositi Dortmundov dres, prenos Sportklub.

U Dortmundu su poručili da ga žele zadržati, ali sigurno da mu neće praviti problem u slučaju ponude koja će zadovoljiti njihove apetite. S obzirom da su ga doveli za samo osam milijuna eura, očekuje se da će zaraditi preko 80 miliona eura.

Špekulira se već odavno da je Manchester United pokazao najveći interes za njega, ali kako stvari stoje, on ne želi u Kazalište snova. Engleski mediji danas pišu da bi on najradije otišao Chelsea.