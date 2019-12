TAKTIČKI MANEVAR IZ DINAMA: Dajte nam stadion koji je vaš pa nećemo tražiti novac

Vrijeme prolazi a Maksimir se ne pomlađuje. Ne može se reći ni da je poput dobrog vina što stariji to bolji. Naprotiv, radi se o zdanju koje pojavom i funkcionalnošću sve više liči na neku od propalih tvornica iz bivšeg istočnog bloka.

Ruglo koje ne samo da nije dostojno viceprvaka svijeta već nije ni po mjeri čovjeka. Po tko zna koji put čuli smo koherentne tonove o obečavajućoj budućnosti stadiona. Dinamo ruši postojeći stadion da bi izgradio novi u suradnji s Gradom Zagrebom. No za ljubav je potrebno dvoje.

Skupštinari su se pobunili kad je ta točka došla na dnevni red zato što su htjeli da Dinamo bude ovisan sam o svojoj sudbini odnosno da ne bude ovisan o Gradu ali od 1992. stadion je u vlasništvu Grada, a ne Dinama, pa je pitanje tko tu koga i zašto.

Sve je aktualnije pitanje i omladinskog pogona koji se povećava. Gdje će biti smještene i klupske prostorije za vrijeme izgradnje novog stadiona. Odgovor je pokušao datif predsjednik Dinama Mirko Barišić.

“Vjerojatno bi međunarodne utakmice morali igrati u blizini na stadionima koje imaju licence FIFA-e i UEFA-e, dok bi HNL igrali na stadionu u Kranjčevićevoj ulici.”

Novinar NOVA-e TV upitao je za Rujevicu.

“Rujevicu da, ali tamo možemo igrati samo kvalifikacijske utakmice, ne možemo ove u skupini, tako da moramo voditi računa i o tome jer želimo i dalje igrati u Ligi prvaka u skupini.”

“Što, to znači da će Dinamo na Poljudu igrati”, upitao je novinar.

“Pa dobro, Poljud je jedna opcija. Nama je bliži Osijek ako bi bio, no dobro, to je daleka priča. Moramo prije riješiti ove stvari, a najvažnije je ovo: mi predlažemo da se to prenese na nas jer je to bilo naše i da riješimo sami svoju sudbinu na način na koji Dinamo zaslužuje.”

Ukratko, klub traži da se stadion (imovina) s Grada prebaci na Dinamo, a onda kao i do sada “zvizni mu Habibe”.

U medije je između ostaloga puštena genijalna informacija kako bi UEFA mogla zabraniti Dinamu natjecanje na Maksimiru zbog katastrofalnog stanja koje je potencijalno jako opasno, budući da se stadion naprosto urušava! I čija bi to onda odgovornost bila? Vjerojatno ljudi koji su “na vlastitu odgovornost” došli na tribinu navijati za svoj klub / reprezentaciju.

Upravo je sramotan, užasavajući i neprofesionalan odnos kluba prema samome sebi, svojim igračima i navijačima jer čak nije ni javna tajna da je izgradnja stadiona u planu i programu već više od 20 godina, a ogromne količine novca već su optjecale u tu svrhu. Ništa novo pod kapom nebeskom.

Najbolje što se Dinamu može dogoditi jest upravo ono čime straše iz kluba i na taj način indirektno otkrivaju svoje strahove, prebacujući odgovornost u ruke Grada koji je već toliko napravio za klub.

Zabrana igranja na Maksimiru od krovne europske nogometne organizacije bio bi poželjan akt ukoliko mislimo vidjeti novi stadion , jer smo očito kao narod i društvo u velikoj mjeri naučili na zakon sile.