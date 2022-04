‘TAKO RADE KOMUNISTI’ Nogometni moćnik nikog nije štedio, ‘ja ću ih izbrisati!’

Nogometni svijet oprašta se od Mina Raiole, poznatog nogometnog agenta, rođenog Talijana, koji je u 55. godini preminuo nakon što se borio s plućnom bolešću. Ranije ove godine, stizale su zabrinjavajuće vijesti o Raiolinom zdravstvenom stanju, o boravku u bolnici na intenzivnoj njezi, a nakon što je bio hospitaliziran i borio se u Milanu, tešku borbu nije uspio dobiti.

Raiolu su ranije ovog tjedna već pokopali u objavama u talijanskim medijima. Na tome se, među ostalima, zaletio i Tancredi Palmeri, poznati novinar, pratitelj nogometnih zbivanja, koji je svoju objavu na Twitteru morao izbrisati nakon što se na Raiolinom profilu pojavio ‘tvit’ da je još živ, a nekoliko dana kasnije, tužnu vijest donijela je njegova obitelj, uz riječi oproštaja.

U tim riječima bilo je u prvom planu koliki je Raiola bio borac. U poslu kojim se bavio, posredujući u nogometnim transferima, znao je biti žestok, s istupima bez milosti, ne mareći za autoritete. U svojedobnim istupima u javnosti, tu crtu svojeg karaktera pokazao je i javno pričajući o Fifi, krovnoj svjetskoj nogometnoj organizaciji.

Nezadovoljan načinom kako FIFA funkcionira i odnosi se prema drugima, Raiola je preklani krovnu svjetsku nogometnu organizaciju prozvao za – komunistički pristup.

‘Oni su kao komunistički diktator. Svima stalno govore što trebaju raditi’, bile su riječi slavnog nogometnog agenta, nezadovoljnog zbog postavljenih pravila u kojima se morao kretati u svojem poslu. Raiola je nastojao gurati svoje, a koji mjesec kasnije, pri kraju 2020., odjeknule su njegove riječi što bi napravio s Fifom.

‘Trenutno radim na tome da ih izbrišem’, kazao je Raiola tada, razgovarajući za Tuttosport u svojoj domovini. Fifu, ipak, nije uspio izbrisati prije smrti, koliko god bio moćan i utjecajan, a o moći i utjecaju govore oproštaji nakon vijesti da je slavni agent preminuo.

Mino Raiola to Tuttosport: "I am currently working to delete FIFA from existing."

— Get French Football News (@GFFN) December 7, 2020