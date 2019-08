TAKO JE KAD IGRAJU DVA ODLIČNA: Ovakav Rosenborg ne mogu dobiti „jazavci„ nego „pravi dečki„

Da nogomet uistinu može biti čudan znamo odavno, samo svjedočimo iz tjedna u tjedan njegovoj čarobnosti. Dinamo je pobijedio suparnika koji je u Zagrebu odigrao odličnu utakmicu, pokazao se norveški suparnik deset puta bolji od Ferencvarosa koji je u Zagrebu dosegao 1-1, a taj sjajni Rosenborg dobio je po nosu, Dinamo je tukao s 2-0 i stekao lijepu prednost za uzvrat.

Norveška momčad pritom je dokazala kako zna igrati nogomet, i to onaj vrhunski. No, isto tako, pobijediti odličnu momčad ne mogu „jazavci„ nego „pravi dečki„. A Dinamovi nogometaši ovu noć su to bili. Uraganski napadi na početku rodili su šansama, a obrana Rosenborga bila je prisiljena na neformirane greške. Iz toga je izašao jedanaesterac kojeg je realizirao Petković potom i loša reakcija zadnjeg reda koju je iskoristio najboljiigrač dvoboja – Oršić.

Potom smo imali priliku vidjeti koliko je Rosenborg dobra i opasna momčad. Preuzeo je nešto kasnije konce igre, prijetio, opsjedao, htio se vratiti u dvoboj, imao i prigode, te je Dinamo trebalo dobrih dvadesetak minuta u nastavku da dođe k sebi. Tako je kad igraju dva dobra, nije to bilo ništa loše po Dinamo. Nisu valjda ni mislili Bjeličini igrači da će se Norvežani predati.

Jest, mogao je Dinamo dati i treći gol, ali mogao ga je i primiti pa bi tek bilo komplicirano na uzvratu u Trondheimu.

Zagrebačka publika je mogla uživati u adrenalinskim šokovima kao i u sjajnom nogometu obje momčadi, ali i suđenju. Sve je bilo na visokoj razini, a nas veseli Dinamova pobjeda koja mu daje objektivne šanse da se probije do Lige prvaka, što bi bio fenomenalan uspjeh.

No, ništa nije gotovo, uzvrat se mora prihvatiti kao baš težak zadatak unatoč finoj prednosti. Rosenborg je dokazao da je prava momčad, snažna i ne tehnički baš inferiorna Dinamu. No, morati će se Norvežani otvoriti, a Dinamo je, vidjesmo već ove sezone, dobar u „kontrama„. Vjerovati treba, ali ne se uvjeravati da je gotovo, ma ni pola posla nije obavljeno.