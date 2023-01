‘TAJ TRANSFER JE BEZ MAMIĆA BIO KATASTROFALAN’ ‘Bizarna je ta prijava, zamislite da to Plenković napravi’!

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Puno reakcija donio je novi istup Zdravka Mamića, bjegunca od odlaska u zatvor u Hrvatskoj zbog pravomoćne presude u aferi u kojoj je bio prvooptuženi za izvlačenje novca iz Dinama. U nastavku boravka u Hercegovini, Mamić je danas pričao o ‘ratu’ koji traje u Dinamu, a jedan od pogleda na ono što se zbiva u klubu dao je Ivan Brleković, odvjetnik s nogometnim iskustvom s obzirom na to je, među dužnostima koje je obavljao kao sportski djelatnik, bila i ona na dopredsjedničkom mjestu u Hrvatskom nogometnom savezu.

Prije nego je Mamić danas imao svoj dugi javni istup, Brleković je imao što za reći o obje strane u ovom sukobu. Još nema odgovora kako će sve završiti, a u programu N1, bivši dopredsjednik HNS-a pozabavio se i dijelom priče koje se kasnije dotaknuo i Zdravko Mamić, govoreći o transferu Mislava Oršića u engleski Southampton.

Sve je krenuo od Brlekovićeva šireg pogleda kako se obavljaju transferi u Dinamu.





“Kada bi te transfere vodio Mamić, to bi bilo sto milijuna eura. Ali ako će ih raditi netko drugi na ovakav način, na neprimjeren način na kakav je prodan Oršić, čovjek koji je obilježio posljednje Svjetsko prvenstvo… On je prodan za kikiriki. To je trebao biti transfer od barem 20 milijuna eura, a on je prodan za šest milijuna, s tim da nije vođen ni na pripreme Dinama u Rovinj pa je cijena bila još manja. Je li to bilo namjerno ili ne, o tome bi se dalo raspravljati. Ovo je prvi transfer rađen bez Mamića i bio je katastrofalan”, rekao je bivši HNS-ov dopredsjednik.

Brleković se iz svojeg kuta gledanja, s iskustvom koje ima kao odvjetnik, dotaknuo i kaznene prijave kojoj su ‘mete’ Zdravko Mamić, 45 članova Skupštine i tri člana Nadzornog odbora Dinama. Kada je to vidio, bivši HNS-ov dopredsjednik je tako sastavljenu prijavu popratio riječima: “Zaista bizarno, ne služi na čast onome tko je to pisao”.

“Podnesena je kaznena prijava protiv 45 članova Skupštine, ako je točno ono što piše. Na vrhu te piramide je Mamić, da je navodno organizirao zločinačko udruženje. Zašto? Da bi se mogao uključiti USKOK. Kad se radi u zločinačkom udruženju, onda je to nadležnost USKOK-a”, rekao je Brleković.

“Zamislite da je Plenković nakon neuspjeha u Saboru, da ukrajinski vojnici mogu vježbati u Hrvatskoj, da je tako ljut i bijesan podnio kaznenu prijavu protiv 45 saborskih zastupnika za zločinačko udruživanje jer nisu glasali kako je on htio”, dodao je bivši HNS-ov dopredsjednik.

Brleković je približio i kako vidi strane u ovom sukobu.

“Jedna je strana Mamićeva strana. Sve ljude koji su danas na bilo kakvim funkcijama u Dinamu je doveo i kadrovirao Zdravko Mamić. Ipak, kako se to često događa u životu, pogotovo u politici, vi danas nekom pomognete, on vam sutra okrene leđa. Jednoj se grupi ljudi osladilo, budući da je Mamić u egzilu, pa su odlučili da im on više nije potreban i da se želi eliminirati njegov utjecaj u Dinamu. Tako je počeo taj rat i sukob”, rekao je nekadašnji HNS-ov dopredsjednik u programu N1.









Puno je stvari u igri, dodao je Ivan Brleković, spominjući privilegije koji dolaze sa statusom u Dinamu, a i utjecaj na transfere, što je donijelo pogled na odlazak Mislava Oršića u Southampton, s početka ove priče.

Govoreći o stanju u Skupštini Dinama, Brleković smatra da je upitan status Damira Krznara koji je trenutno trener Maribora. Pogled nekadašnjeg HNS-ovog predsjednika jest da Krznar ne bi mogao biti u Dinamovoj Skupštini, a time bi bio i glas manje na Mamićevoj strani u tom klupskom tijelu, u ‘ratu’ koji se nastavlja…