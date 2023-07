‘Taj dečko je toliko dobar da to stvarno nije normalno’ Legenda nahvalila vatrenog i želi ga što prije

Autor: Ivan Lukač

Dinamo je napokon doveo pojačanja i tako smirio modri puk bar malo sada lakše diše. Osim stalnih komentara o mogućim dolascima stalno se spominje i o odlascima.

Turci svakog dana pišu o mogućem dolasku Petkovića i Livakovića. Oko Petkovića se priča smirila, ali što se tiče kapetana Dinama bilo je navodno sve dogovoreno prije tjedan dana, ali priča je također samo stala.

Za Josipom Šutalom luduje pola Europe, ali još nije stigla ponuda koja bi zadovoljila njegove igrače potrebe kao ni financijske koje se više dotiču Dinama. Prvi u redu stoji Ajax, a tu su još Napoli i Arsenal.





Oduševio legendu

Puno ponuda ima i Luka Ivanušec , a baš je on jedna od glavnih aktera nizozemskih medija. Spominje se njegov transfer u Feynord, a Lukine kvalitete komentirao je Johan Boskamp legendarni veznjak bivšeg prvaka Europe:

“Taj dečko je toliko dobar da to stvarno nije normalno. Već neko vrijeme pratim Dinamo jer oni drugim klubovima uvijek uzmu najbolje igrače. Upravo su to svojevremeno napravili s ovim dečkom. On je stvarno dobar. Nije da istrči sto metara unutar deset sekundi, ali stvarno među linijama zna igrati dobar nogomet.”

Boskamp danas ima 74 godine, a prošlog je tjedna u Austriji uživo pratio Feyenoordove pripreme. Tamo ga je impresionirao mladi Slovak Leo Sauer. Nizozemski velikan ponudio je 8 milijuna eura, ali Dinamo traži 10 uz bonuse koji bi cijenu transfera doveli do 12 milijuna eura. Dinamovac je bio asistent u polufinalu Lige nacija protiv Nizozemske gdje je odigrao odličnu utakmicu i zapeo za oko brojnim klubovima.